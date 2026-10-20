Los Rays se citan con Milwaukee en una Serie Mundial que tendrá campeón inédito

Los Rays de Tampa Bay derrotaron este lunes 7x3 a los Guardianes de Cleveland y avanzaron a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, en la que pugnarán por su primer título ante los Cerveceros de Milwaukee.

El dominicano Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz, con dos jonrones decisivos, sentenciaron un triunfo con el que Tampa finiquitó la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 4-2.

La Serie Mundial, que arranca el viernes, alumbrará a un nuevo campeón, ya que Rays y Cerveceros son dos de los cinco equipos que nunca han ganado el título.

La franquicia floridana fue derrotada en sus dos anteriores presencias en la Serie Mundial, en 2008 y 2020, mientras Milwaukee sólo tuvo un intento que se remonta al Clásico de Otoño de 1970.

A pesar de este discreto historial, ambos equipos han sido los inesperados dominadores de la temporada. Los Cerveceros lideraron la Liga Nacional con el mejor balance general, 103 victorias y 59 derrotas, y destronaron en la Serie de Campeonato a los Dodgers de Los Ángeles con una asombrosa barrida 4-0.

Los Rays arrancaron también como primer sembrado en los playoffs de la Americana (98-64), barrieron a los Yankees de Nueva York y remontaron ante Cleveland una eliminatoria en la que llegaron a estar dos veces por debajo.

"Estoy muy feliz por este equipo, por esta ciudad. Es increíble, quiero llorar ahora (...) Estoy es por la República Dominicana", dijo tras el triunfo un emocionado Junior Caminero, de 23 años, una de las figuras más pujantes del béisbol.

- Dominante Peralta -

Ante su público del Tropicana Field, en St. Petersburg, los Rays sellaron el boleto con su tercera victoria consecutiva ante unos Guardianes que se vinieron abajo ofensivamente.

Si el domingo se estrellaron ante el abridor Drew Rasmussen, esta vez los cañoneros de Cleveland solo pudieron arañarle una carrera al estelar Freddy Peralta en 5,1 entradas.

Para entonces los locales habían amasado temprano una ventaja de 3x0 frente al juego de bullpen que presentó Cleveland.

El estadounidense Richie Palacios, uno de los más encendidos en esta serie, abrió el camino en el primer asedio de los Rays en la segunda entrada.

Cleveland tuvo que retirar a su primer lanzador, Shawn Armstrong, cuando Caminero bateó un primer sencillo al jardín central. Con dos hombres en circulación, Palacios pegó un doble que remolcó las carreras de Chandler Simpson y el cubano Victor Mesa Jr.

En el mismo inning, los locales llenaron las bases pero Jonathan Aranda falló con un elevado al jardín izquierdo.

El tijuanense, sin hits en cuatro turnos, ha estado muy desdibujado en esta serie, con una única brillante actuación en el cuarto partido.

La tercera entrada vio otra casa llena de los Rays que Jonny DeLuca sí supo aprovechar con un elevado de sacrificio para la anotación de Caminero.

- Jonrones caribeños -

Los Guardianes sólo se hicieron presentes en el marcador tras un sencillo de Nathaniel Lowe ante Peralta en la sexta entrada.

Tampa dio entonces por terminada la noche del dominicano, vencedor en sus tres aperturas de estos playoffs y que ahora amenazará a a sus antiguos compañeros de Milwaukee.

El lanzador All Star jugó ocho temporadas para los Cerveceros hasta que fue traspasado en enero a los Mets, desde donde aterrizó en agosto en Tampa.

Con Peralta descansando, un bombazo de su compatriota Caminero desató la fiesta de los 25.000 aficionados del Tropicana Field, incluido el cubano-mexicano Randy Arozarena, el héroe de los Rays que perdieron la Serie Mundial de 2020 ante los Dodgers.

En la séptima entrada Caminero conectó un monumental jonrón de dos carreras y dio una ventaja parcial de 5x1 a los locales, a quienes le aguardaba un último drama.

En busca de un milagro, los Guardianes anotaron dos carreras en una intensa ofensiva en el octava inning. Cleveland seguía amenazando con bases llenas cuando el relevista Kevin Kelly sofocó el fuego al ponchar al venezolano Brayan Rocchio.

Los visitantes esperaban tener otra oportunidad en el último inning, pero el cubano Yandy Díaz destruyó todas sus ilusiones con un definitivo cuadrangular de dos carreras.