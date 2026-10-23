Los Sixers de LeBron logran ante los Cavs su mayor remontada en 30 años

Con una destacada actuación de LeBron James, con 17 puntos y 10 rebotes, los Philadelphia 76ers lograron superar un déficit de 29 puntos para imponerse este jueves 114-106 sobre los Cleveland Cavaliers, en su primer partido en condición de local.

En su primera presentación en el Xfinity Mobile Arena (Filadelfia), James disputó 33 minutos, fue líder en rebotes y el cuarto mejor anotador de un equipo que consiguió su mayor remontada en 30 años.

Es el segundo triunfo consecutivo para Philadelphia, que debutó en la temporada 2026-27 de la NBA con una victoria 106-100 sobre los campeones Knicks de Nueva York.

Tyrese Maxey, con 32 puntos, y el centro camerunés Joel Embiid con 24 lideraron el camino, mientras que Jaylen Brown aportó 21 unidades y consagró una victoria con base al poderío de su quinteto inicial.

"No estábamos jugando con fuerza y eso era mi culpa", dijo Brown al finalizar el partido. "Todo cambió en la segunda parte y hemos visto los resultados".

"Este es un gran ejemplo de cómo manejar la adversidad, hemos estado abajo por 29 puntos y respondimos".

Cleveland inició el partido agresivo en defensa y explosivo en el ataque ganando el primer cuarto por 35-18, los papeles se invirtieron en un decisivo cuarto período en el que impulsados por sus aficionados, Philadelphia se impuso 32-16 asegurando la victoria.

Donovan Mitchell completó un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes para los Cavs mientras que James Harden, en su temporada 18 en la NBA, conectó tres de sus seis intentos de larga distancia en ruta a 16 puntos.