Los Sixers vencen a los Pistons en duelo de candidatos del Este en la NBA

Con un doble-doble de LeBron James, los Philadelphia 76ers vencieron de visita a los Detroit Pistons este miércoles en duelo de candidatos al título de la Conferencia Este de la NBA, mientras que los campeones New York Knicks ganaron por destrozo.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada en la liga norteamericana de básquetbol:

- Los Sixers mandan un mensaje -

Jaylen Brown y Joel Embiid se combinaron para 56 puntos en la victoria de los Sixers por 112-106 sobre los Pistons en un duelo estelar entre dos de los grandes favoritos de la Conferencia Este.

Brown terminó con 30 puntos y Embiid añadió 26 para darle a los Sixers otra impresionante victoria como visitantes, que los lleva a un registro de 8-1 en la cima de la clasificación, con Detroit (6-2) en segundo lugar.

Ambos lideraron otra actuación ofensiva equilibrada de Philadelphia, que vio a sus cinco titulares terminar con dobles dígitos en anotación.

El veterano astro LeBron James, por su parte, aportó un doble-doble con 13 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias, mientras Tyrese Maxey anotó tres triples camino a un total de 19 puntos.

Brown, que llegó procedente de los Boston Celtics, dijo que todavía se está "adaptando" a sus nuevos compañeros.

"Todavía lo estoy descifrando" agregó Brown, antes de rendir homenaje al desempeño de LeBron, de 41 años: "LeBron ha estado genial".

"Ver lo que está haciendo a su edad tiene sentido para LeBron James, pero para nadie más tendría sentido", destacó.

Los Sixers se pusieron en cabeza hacia el final del primer cuarto y se mantuvieron al frente durante el resto del partido, ampliando la ventaja a 18 puntos antes de un intento tardío de remontada de Detroit.

Duncan Robinson lideró a los Pistons con 27 puntos, mientras Cade Cunningham añadió 26.

- Los Knicks destrozan a los Bulls -

Los vigentes campeones, los New York Knicks, lograron su mayor victoria de la temporada al apabullar 135-105 a los Chicago Bulls en la catedral del básquet, el Madison Square Garden.

Los Knicks, que habían tenido un inicio lento en la nueva campaña, mejoraron su registro a 4-4 gracias a una deslumbrante actuación de 33 puntos de Jalen Brunson, que encestó cinco triples y acertó 10 de 17 tiros de campo.

Brunson fue secundado por O.G. Anunoby que sumó 18 unidades, mientras Karl-Anthony Towns añadió 17 tantos para unos Knicks que llegaron a dominar por hasta 44 puntos a mediados del tercer cuarto.

En Boston, los Milwaukee Bucks amenazaron con consumar una remontada monumental antes de caer finalmente 109-102 ante los locales Celtics.

Paul George (25 puntos) y Derrick White (24) encabezaron la anotación de Boston, que parecía encaminarse plácidamente a la victoria tras llegar a ganar por 20 puntos al inicio del tercer cuarto.

Pero un tercer cuarto de 38 puntos de Milwaukee cambió el guion, y los Bucks tomaron una ventaja de 96-95 con cinco minutos para el final del encuentro. Pero Boston recuperó el control en el tramo final, con George y White sentenciando el triunfo.