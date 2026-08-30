Los últimos diez campeones de la serie IndyCar de automovilismo
A continuación los 10 últimos pilotos ganadores y los más laureados de la serie IndyCar de automovilismo después de que este domingo el español Álex Palou asegurara;
A continuación, los diez últimos pilotos ganadores y los más laureados de la serie IndyCar de automovilismo después de que este domingo el español Álex Palou asegurara el título de la temporada 2026:
2026: Álex Palou (ESP/Chip Ganassi)
2025: Álex Palou (ESP/Chip Ganassi)
2024: Álex Palou (ESP/Chip Ganassi)
2023: Álex Palou (ESP/Chip Ganassi)
2022: Will Power (AUS/Penske)
2021: Álex Palou (ESP/Chip Ganassi)
2020: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)
2019: Josef Newgarden (USA/Penske)
2018: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)
2017: Josef Newgarden (USA/Penske)
Pilotos con más títulos de la historia (entre paréntesis el año de su último campeonato):
1. A.J. Foyt (USA) 7 (1979)
2. Scott Dixon (NZL) 6 (2020)
3. Álex Palou (ESP) 5 (2026)
4. Mario Andretti (USA) 4 (1984)
4. Dario Franchitti (GBR) 4 (2011)
4. Sébastien Bourdais (FRA) 4 (2007)