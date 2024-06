Ganaron US$ 1 millón en la lotería de Illinois y conmovieron a todos al revelar el significado de los números que eligieron

Escuchar

Ganar la lotería es un sueño para muchos, pero cuando los números ganadores tienen un significado profundo y emocional, la victoria se vuelve aún más especial. Así fue el caso de una familia de Chicago, Estados Unidos, que obtuvo un millón de dólares en la Lotería de Illinois el pasado lunes 20 de mayo, luego de haber elegido una serie de números en homenaje a su difunta madre.

El ticket ganador fue comprado en una gasolinera BP en Wadsworth, Illinois, situada a 72 kilómetros al norte de Chicago. La victoria de esta familia no solo trae alegría a su hogar, sino también a la comunidad. Es que, debido a esta venta, la tienda ubicada al costado de la ruta recibirá una bonificación del 1% del importe del premio, es decir US$10.000 dólares.

En específicos, los afortunados acertaron los seis números: 2-8-10-18-22-28, llevándose así el premio mayor. El sorteo del Lotto Million 1 fue realizado el pasado 20 de mayo y la familia reclamó el premio al día siguiente.

El “importante significado” detrás de los números ganadores de la Lotería en Chicago

Según un comunicado oficial, el hombre de Illinois que compró el ticket decidió permanecer en el anonimato. No obstante, accedió a contar su historia sin revelar su nombre. Según relató, junto a sus hijos adultos, seleccionaron los números en honor a su difunta esposa y madre. La hija de la familia expresó que siempre suelen jugar los mismos dígitos en varios juegos de lotería. “Desde que nuestra madre falleció, incluimos cifras relacionadas con ella que tienen un significado importante para todos nosotros”, señaló.

Además, compartió una anécdota conmovedora sobre cómo se enteraron de su victoria: “Vi un anuncio de que se había ganado un ticket cerca. Entonces, cuando mi papá me llamó esa noche y me dijo: ‘Tengo una gran noticia, ¿adivinen qué?’. Me anticipé a sus dichos cuando pregunté: ‘¿Ganamos un millón de dólares?’ Y todavía no había visto el artículo. ¡Todos están muy emocionados, pero nadie está más emocionado que mi papá!”.

En tanto, continuó: “¡Jugamos por diversión! Es divertido pensar con quién compartiríamos el dinero del premio, a qué causas donaríamos, en qué derrocharíamos. No hay nada malo en soñar… pero es aún más divertido cuando se convierte en realidad”. Además, la hija del ganador aseguró que su papá está convencido de que van a ganar uno de los codiciados premios de las loterías Mega Millions o Powerball.

La gasolinera que vendió el ticket ganador recibirá un premio de US$10.000 Foto Google Maps

Según los funcionarios de la lotería, en lo que va del año se han vendido más de 2,9 millones de tickets ganadores, con premios totales que ascienden a más de US$35,4 millones para los jugadores de Illinois. Lotto es un juego exclusivo en este estado que se juega tres veces por semana: los lunes, jueves y sábados. Los tickets se pueden comprar en las tiendas, en línea o en la aplicación. Desde 1985, la Lotería de Illinois ha contribuido con más de US$24 mil millones al Fondo Escolar Común del Estado en apoyo de la educación pública primaria y secundaria.

LA NACION