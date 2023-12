escuchar

Una mujer residente Michigan se ganó US$70 millones en la lotería Powerball en febrero de 2020. Aunque su historia pudiera parecer espectacular, su vida se convirtió en un calvario desde que se volvió rica. “La gente no se da cuenta de que es un regalo y una maldición”, aseguró en una entrevista. Además, lucha por una legislación para que los nombres de los ganadores permanezcan en el anonimato.

Cristy Davis, tenía 40 años cuando se llevó el premio mayor a casa. Es madre de dos hijos y abuela de uno, y decidió recibir un pago de aproximadamente US$50 millones, en lugar de 30 de anualidades por el monto total. Después de las retenciones de impuestos, finalmente se quedó con US$36 millones. En aquel momento aseguró, en una entrevista con las autoridades de la lotería local, que planeaba comprar una casa, un vehículo e invertir el resto.

La mujer de Michigan ganó el premio mayor de Powerball en febrero de 2020 Youtube MichiganLottery

La ganadora de Powerball cuenta el calvario que vive

A más de dos años de recibir su premio, Davis asegura que su vida cambió en ese momento. “Desde que gané, todo ha sido un infierno”, señaló en una entrevista a The Detroit News en septiembre de este 2023, retomada por The U.S. Sun. Según dijo, sus amigos y familia se pusieron en su contra y su mejor amiga planeó secuestrar a su novio para pedir un rescate.

“Hice informes policiales, incluso le puse una orden de protección personal a mi examiga tratando de protegerme a mí y a mi familia, y el juez se dio la vuelta y me ordenó que me mantuviera alejada de las redes sociales. Esto es acoso y es ridículo para mí”, indicó.

De acuerdo con el medio, Nicole Samson negó las acusaciones de secuestro. Además, la mujer dio a conocer que había presentado su propia Orden de Protección Personal contra Davis, en la que señaló que la ganadora de la lotería supuestamente la acosaba.

Una estafa a su nombre: “Déjenme en paz”

Con todo esto a su alrededor, la jugadora mencionó para Lottery Post que deberían aprobar una ley que permita que los ganadores de la lotería sean anónimos, porque “las agencias de juegos no se dan cuenta de lo que le hacen a la gente”. Después de que su nombre se hiciera público, Davis notó que su identidad era utilizada sin su consentimiento para estafar personas a través de las redes sociales.

La ganadora de la lotería pide que exista una legislación para que su nombre y el de otros se mantenga en el anonimato lotterypost.com

“No estoy estafando a nadie, tengo dinero. ¿Por qué querría hackear la cuenta bancaria de alguien y tomar su dinero cuando probablemente tiene US$200? Déjenme en paz”, señaló la mujer luego de saber que su nombre es utilizado en algunas cuentas para solicitar datos bancarios de las personas.

Davis afirmó que este es un ejemplo que evidencia que no se debe obligar a los ganadores de la lotería a revelar sus nombres. “La Lotería incluso me envió correos electrónicos como, ‘Oh, escuchamos que estás aquí estafando a la gente’. Le dije: ‘Sabes, eso es lo que sucede cuando expones los nombres de las personas’”. Agregó que ser la afortunada que recibe un premio mayor “es demasiado bueno para ser real, por todo lo que viene después”.

