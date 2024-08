La polémica estrategia con la que ganó casi US$100 millones en la lotería de Texas: ¿es legal?

Miles de personas sueñan con hacerse millonarios con las loterías en Estados Unidos. Aunque son juegos de azar, hay quienes tienen sus propios métodos e incluso fórmulas matemáticas para tener mayores posibilidades de ganar los premios. En 2023, una persona en Texas que reclamó un premio de 95 millones de dólares sorprendió al revelar su estrategia, que generó controversia y asombro en igual medida.

El premio mayor y el ganador anónimo de la lotería en Texas

En abril de 2023, un ticket de lotería de Texas con un premio mayor de 95 millones de dólares fue vendido en Colleyville, en un lugar conocido como Hooked on MT. Pasaron varios meses hasta que el dinero fue finalmente reclamado por una sociedad de Nueva Jersey llamada Rook TX. Según NBC, mantuvieron el anonimato de la persona ganadora, lo cual es permitido por la ley estatal. El afortunado optó por recibir su premio en un único pago en efectivo, lo que resultó en unos US$57 millones antes de impuestos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el premio, sino cómo lo consiguió. A diferencia de la mayoría de los ganadores que confían únicamente en la suerte, esta persona utilizó un método calculado y estratégico para aumentar sus probabilidades de éxito.

Una persona en Texas invirtió millones de dólares en la compra de tickets de lotería para ganar el pozo mayor (imagen ilustrativa) Imagen de meineresterampe en Pixabay

La fórmula que lo llevó a ganar la lotería: gastó 25 millones de dólares para comprar 20 millones de boletos

La clave de este increíble triunfo radica en una estrategia que se remonta a décadas atrás, cuando un matemático llamado Stefan Mandel desarrolló un sistema para ganar el famoso juego de azar. Mandel, que ganó la lotería 14 veces en diferentes países, ideó un método que consiste en comprar todas o casi todas las combinaciones posibles en un sorteo. La premisa era simple, pero ingeniosa: si un sorteo de lotería solo podía tener un cierto número de posibilidades, comprar un ticket para cada resultado potencial podría ser menos costoso que el premio mayor. Si bien esta fórmula fue prohibida en varios estados, en Texas no existe ninguna regulación que impida la compra masiva de tickets.

En este caso, la empresa Rook TX utilizó un método similar al de Mandel. Según una investigación del Houston Chronicle, la compañía organizó la compra de boletos de lotería a gran escala de forma remota al utilizar servicios de mensajería que adquirían estos tickets en nombre del jugador. El día del sorteo, se vendieron más de 28 millones, lo que representa más de veinte veces la cantidad habitual de ventas para un sorteo en el Estado de la Estrella Solitaria. Se estima que la persona detrás de la estrategia gastó 25 millones de dólares en la compra de 20 millones de boletos, aunque luego recuperó su inversión tras ganar el pozo acumulado.

La empresa Rook TX fue la encargada de ejecutar el plan que los llevaría a ganar casi 100 millones de dólares Imagen de Stephen Bayer en Pixabay

Para procesar una cantidad tan grande, Rook TX necesitó la colaboración de la Comisión de Lotería de Texas, que proporcionó terminales adicionales a las tiendas minoristas involucradas. Aunque esta práctica no es ilegal, ha suscitado críticas por parte de aquellos que consideran que no es justo para los jugadores comunes, que no están al tanto de que compiten contra un jugador u organización que ha comprado casi todas las combinaciones posibles.

El método que utilizó para ganar la lotería en Estados Unidos fue la compra masiva de tickets Imagen de Hermann Traub en Pixabay

De acuerdo con la página oficial de la Lotería de Texas, las leyes estatales y federales prohíben la venta de boletos de lotería por correo, teléfono o Internet. Sin embargo, los servicios de mensajería operan dentro de un vacío legal, lo que permite que los jugadores puedan comprar tickets en persona a través de intermediarios. Rook TX aprovechó esta laguna para ejecutar su plan y compró a través de tiendas asociadas con plataformas de lotería en línea, para luego retirar en persona.

Este tipo de prácticas han llevado a algunos a cuestionar si deberían implementarse nuevas regulaciones para evitar que los jugadores compren un volumen tan grande de tickets. Aunque la Comisión de Lotería de Texas ha comenzado a tomar medidas para prevenir situaciones similares en el futuro, todavía no se ha establecido ninguna legislación que prohíba explícitamente la compra masiva.

LA NACION