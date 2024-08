Cambio de hora en Nueva Jersey: a qué hora hay que ajustar los relojes y a partir de cuándo

De manera casi uniforme, los residentes de Estados Unidos ajustan dos veces al año sus relojes para coincidir con el horario de verano boreal y aprovechar al máximo la luz natural. El Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés) comenzó el segundo domingo de marzo y culminará en los primeros días de noviembre.

En este contexto, los habitantes de Nueva Jersey volverán al horario estándar el próximo domingo 3 de noviembre, a las dos de la madrugada. A partir de ese momento los relojes atrasarán una hora.

¿El cambio de hora en invierno es automático?

El cambio de hora puede ser automático o manual, depende del modelo que se utilice. En el caso de los dispositivos electrónicos como smartwatches o smartphones, no hace falta intervención alguna. Estos aparatos se ajustan a la zona horaria donde se encuentren.

Los relojes analógicos y los digitales deben ajustarse manualmente Unsplash

Por su parte, los relojes análogos que marcan la hora con un mecanismo de agujas, deberán actualizarse manualmente. Lo mismo con los relojes digitales, que incluyen un botón en los costados para ajustarlo.

Horario de invierno: en qué lugares de EE.UU. no cambia

El estado de Hawái y la mayoría de las ciudades de Arizona solían formar parte del horario de verano hasta su salida en los años 1967 y 1968, debido a que reciben sol en la región durante todo el año, haciendo innecesario el cambio.

Esta dinámica se repite en los territorios de Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes

En palabras del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, según sus siglas en inglés), los estados pueden “optar por no participar en el horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”.

Se acerca el invierno, la estación donde los residentes de EE.UU. vuelven al horario estándar Pexels

Horario de invierno: ¿se puede eliminar?

La organización no partidista y sin fines de lucro The Council of State Governments reportó que, desde 2022 “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

Esos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Los habitantes de California también votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano, pero la legislatura aún no ha actuado.

Hace tres años se presentan proyectos de ley para eliminar el horario de verano, aunque aún no fueron aprobados Pexels

LA NACION