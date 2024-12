Saltó de la cama en medio de la noche, revisó su boleto y se enteró de que ganó US$5 millones en Mega Millions

La vida de una persona puede cambiar en un instante. Así le ocurrió Tyrone Fergerson, un hombre de 53 años de Farmington Hills, Michigan, en Estados Unidos, que se despertó en medio de la noche porque había olvidado revisar su boleto de la lotería Mega Millions. Al chequearlo descubrió que había acertado a las cinco bolas blancas del sorteo y que había ganado un millón de dólares. Sin embargo, se llevó un premio mayor.

El Mega Millions tiene un premio de un millón de dólares

Fechas especiales: la jugada ganadora de US$5 millones en Mega Millions

Fergerson le contó a la lotería de Michigan que cada semana cumplía con su rutina de comprar un boleto de Mega Millions. Según explicó, siempre jugaba a la misma combinación: 01-06-10-23-27, ya que era “un conjunto de números formado por fechas especiales”.

Los números ganadores de Mega Millions del 24 de septiembre de 2024 Captura

El 24 de septiembre pasado, compró su ticket en la tienda de conveniencia Chill Box, ubicada en 29801 West 9 Mile Road, en Farmington Hills, y se fue a su casa.

En el sorteo de esa noche, el hombre acertó las cinco bolas blancas, pero él no lo supo hasta varias horas más tarde. “Me desperté en medio de la noche, así que decidí revisar mi boleto. Dije una oración y luego busqué los números ganadores”, comentó.

El jugador señaló que reconoció sus números de inmediato. “Me quedé sin palabras cuando vi que no había ganado US$1 millón, ¡sino US$5 millones!”, gracias al Megaplier. Y concluyó: “Ganar es increíble, me siento honrado y agradecido”.

Por su parte, la Comisionada de la Lotería de Michigan, Suzanna Shkreli, celebró el resultado y felicitó al nuevo millonario: “Saber que has ganado US$5 millones en mitad de la noche es el tipo de cosas con las que sueñan los jugadores de la lotería, y se convirtió en realidad para el Sr. Fergerson. ¡Felicitaciones a Tyrone, el nuevo millonario de Michigan, gracias al juego Mega Millions de la Lotería de Michigan!”.

Cómo se juega a la lotería Mega Millions

Cada sorteo de Mega Millions, los martes y viernes, se extraen seis bolas. Los jugadores deben seleccionar primero cinco números distintos entre el 1 y el 70, para las bolas blancas.

El sorteo de Mega Millions se transmite en vivo Mega Millions/Youtube

Luego, se elige un número extra, entre el 1 y el 25, para la Mega Ball dorada. Si un jugador acierta los seis números, se convierte en el ganador absoluto. Si hay varios ganadores, el premio se reparte entre ellos.

Megaplier: qué es y cómo funciona

La mayoría de los estados del país norteamericano utilizan una función llamada Megaplier en la que los jugadores pueden multiplicar por dos, tres, cuatro o cinco las ganancias de premios que no sean el pozo mayor.

El participante podrá multiplicar cualquier premio, salvo el jackpot, por el número de Megaplier que salga del sorteo si ha comprado esta función por US$1 más. “Si gana el premio de segundo nivel, que es de un millón de dólares y el número de Megaplier que sale en el sorteo es el 5, su premio sería de cinco millones, afirman las autoridades de Mega Millions. Eso mismo es lo que ocurrió con Fergerson.