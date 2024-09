Un exmilitar de Texas recibió un millón de dólares en la lotería y decidió cumplir una vieja promesa: “Es lo más justo”

Un hombre de 66 años, veterano de la Marina y residente de Beaumont, Texas, fue el afortunado ganador de un premio de un millón de dólares en la Lotería de Texas. Aunque eligió mantener su identidad en anonimato, su historia ha capturado la atención del público no solo por la gran cantidad de dinero que ganó, sino por un gesto de agradecimiento hacia la persona que le vendió el boleto.

El premio fue parte del juego de raspadito Hit US$1.000.000, mientras que el ticket fue adquirido en una estación de servicios Buzzy Bee, ubicada en el 350 de S. M. King Jr. Pkwy en Beaumont. Según la Lotería de Texas, este es el primero de los cuatro premios mayores del juego que ha sido reclamado, y el veterano se ha convertido en el primer millonario del sorteo.

En un comunicado emitido por la Lotería de Texas, se informó que el veterano reclamó su boleto poco después de verificar que, efectivamente, había sido el ganador de un millón de dólares. Como jugador frecuente, nunca imaginó que un ticket de US$20 lo convertiría en millonario.

“Tuve que revisar el boleto varias veces para creerlo. Utilicé mi teléfono para escanearlo y cuando vi el premio, no pude dormir esa noche. Me quedé con el boleto en la mano hasta que pude ir al centro de reclamos de lotería a la mañana siguiente”, comentó en una entrevista con el medio local 12 News Now. Según explicó, lleva 30 años participando en la lotería y, aunque había conseguido pequeños premios, nunca uno de esta magnitud.

El veterano de 66 años decidió permanecer en el anonimato tras ganar un millón de dólares Captura de pantalla Youtube 12NewsNow

¿Qué hará con el premio que ganó en la lotería?

Después de descontar los impuestos correspondientes, el veterano se llevará US$630 mil y ya tiene un plan claro para el uso de su dinero. Gran parte de su premio será invertido en acciones y bonos, con el objetivo de asegurar su futuro financiero. “Mañana mismo compraré US$500 mil en acciones y bonos. El resto me lo quedaré para otras necesidades”, le comentó al medio local.

Sin embargo, uno de los aspectos más conmovedores de su historia es la vieja promesa que decidió cumplir: agradecer a quien le vendió el boleto ganador. El veterano explicó que, desde que comenzó a participar en la lotería, hizo un compromiso consigo mismo de que si alguna vez ganaba una suma importante, recompensaría a la persona que le vendió el boleto. “Le daré una parte del premio al empleado que me lo vendió. Siento que es justo devolver parte de lo que he ganado”, afirmó, sin revelar cuánto piensa darle.

El ganador de la lotería decidió retribuir al empleado que le vendió el boleto Captura de pantalla Youtube 12NewsNow

¿Los ganadores de la lotería pueden mantener el anonimato?

El ganador optó por mantenerse anónimo, una opción que permite la ley en el estado de la estrella solitaria. Según las regulaciones de la Lotería de Texas, las personas que ganen premios superiores a un millón de dólares tienen el derecho de no revelar su identidad públicamente, siempre que lo soliciten al momento de reclamar su premio.

Esta política de anonimato está diseñada para proteger la privacidad y seguridad de los ganadores, ya que recibir grandes sumas de dinero puede atraer atención no deseada. A pesar de mantenerse anónimo, deben proporcionar la documentación necesaria y mostrar una identificación oficial emitida por el gobierno al momento de reclamar el premio.

