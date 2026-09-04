Lyles pone fin a su temporada antes de Budapest por la reaparición de lesiones

Noah Lyles, el actual campeón olímpico de los 100 metros masculinos, anunció este viernes por terminada su temporada 2026 debido a que reaparecieron sus lesiones, apenas una semana antes del World Athletics Ultimate Championship.

El atleta estadounidense de 29 años -cuatro veces campeón mundial de los 200 metros y ganador también del título mundial de los 100 metros en Budapest 2023- no competirá en este importante evento, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Budapest.

"Lamentablemente, traigo noticias que no son muy buenas. Mi entrenador y yo hemos decidido poner fin a mi temporada 2026", declaró Lyles en una publicación en Instagram.

Sus planes de competir en Hungría surgieron tras ganar la prueba de los 100 metros en el Campeonato de Atletismo de Estados Unidos, celebrado en julio en Nueva York, con un tiempo de 9,79 segundos, la marca más rápida del mundo este año.

"Ha sido algo complicado. Pensábamos que era muy sencillo. Por desgracia, tras correr en el campeonato nacional, descubrimos que tenía una pequeña distensión -nada grave- y la rehabilitación que estábamos llevando a cabo iba muy bien", comentó Lyles.

"Lamentablemente, esa distensión provocó que surgieran otras molestias, lo que me ha dificultado seguir adelante. Así que decidimos terminar la temporada aquí".

"Me prepararé para 2027 y 2028, que serán años enormes", anticipó.

Lyles señaló que, aunque no competirá, sí estará presente en Budapest porque tiene "una fiesta que organizar y cosas que hacer entre bastidores para apoyar a los atletas, para que salgan ahí fuera y den lo mejor de sí mismos".

"Sigo pensando que será una competición increíble y me entusiasma verla".

El campeonato mundial de atletismo del próximo año está programado para celebrarse en Pekín, mientras que la temporada 2028 tendrá como plato fuerte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.