Mamdani anuncia medidas contra el antisemitismo en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el martes varias medidas con el fin de hacer frente al antisemitismo luego de una serie de incidentes en la megaurbe donde reside una de las comunidades judías más grandes de Estados Unidos.

Mamdani, un reconocido partidario propalestino, ha sido un duro crítico del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha dicho que muchos judíos en la Gran Manzana no se sienten seguros.

El mandatario ha rechazado las acusaciones de que fracasó en abordar el problema del antisemitismo en la ciudad de 8,8 millones de habitantes, según el censo estadounidense.

"Los neoyorquinos judíos representan solo el 12% de nuestra población, pero son víctimas de aproximadamente la mitad de todos los delitos de odio denunciados", dijo Mamdani en un informe.

De acuerdo con recientes cifras de la policía de Nueva York, los incidentes antisemitas han aumentado en un 182% entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026.

Mamdani destacó que los niveles desproporcionados de crímenes de odio contra la comunidad judía también han aumentado en otras ciudades del mundo.

Las medidas que anunció el martes incluyen duplicar la financiación para la prevención de delitos de odio e invertir un millón de US$ para el refuerzo de la seguridad en sinagogas y otros lugares de culto.

"Permítanme ser claro: mi administración tiene una tolerancia cero al antisemitismo. Ni en nuestro metro ni en nuestros lugares de trabajo ni en línea, en ninguna parte", afirmó.

"Como alcalde, usaré todas las capacidades con las que fui investido para proteger a los judíos neoyorquinos", agregó.

Mamdani también dijo que su oficina fomentará una mayor educación sobre el Holocausto en las escuelas públicas, así como sobre las contribuciones judías a Nueva York.

La Liga Antidifamación, una organización sin fines de lucro que monitorea la discriminación contra los judíos, dijo que las nuevas medidas no van lo suficientemente lejos y culpó a Mamdani por no definir oficialmente el antisemitismo.

"Este alcalde no trata el odio que enfrentan los judíos neoyorquinos como una emergencia y se niega a reconocer las distintas formas que adopta", escribió el grupo en X.