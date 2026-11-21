A sus 28 años, Nas Hexxin tiene gran parte de lo que siempre ha querido: un esposo, una exitosa carrera como fotógrafa y suficiente dinero para el pago inicial de una casa.

Y está convencida de que se lo debe a los poderes de la manifestación, un fenómeno cultural que ha ganado adeptos en las redes sociales y se ha convertido en un negocio en Estados Unidos.

"Siento que todo lo que he querido, lo he conseguido", dijo a la AFP Hexxin, residente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La manifestación, la idea de que los pensamientos y las intenciones pueden moldear la realidad, ha ganado mucha popularidad en los últimos años, en especial por las redes sociales.

Para encontrar a su esposo, Hexxin escribió una lista de deseos: "Creativo, cabello castaño rizado y ojos claros", dijo.

Luego conoció a Sean, el hombre de sus sueños. Ahora la pareja hace una lista de deseos cada año.

Todo lo que escribieron el año pasado "se ha hecho realidad", dijo, incluso una meta de ingresos que a Hexxin le parecía "un poco descabellada".

Los adeptos a esta tendencia afirman que basta con concentrarse en lo que quieres, imaginarlo como si ya hubiera sucedido y el universo te ayudará a hacerlo realidad.

El concepto se remonta a antiguas creencias hindúes, griegas y egipcias, y ganó popularidad en los últimos años debido al éxito de ventas del 2006 "El secreto", de Rhonda Byrne.

La autora sostiene en este libro pseudocientífico de autoayuda, del que se vendieron 30 millones de ejemplares, que los pensamientos positivos pueden influir directamente en temas como el dinero, la salud o la felicidad.

Y esta idea se ha expandido por la red.

Las búsquedas en Google del término inglés "manifesting" aumentaron más del 600% a principios de 2020, con la llegada de la pandemia del covid-19, y se volvió la palabra del año en 2024 en el Diccionario de Cambridge.

En redes como TikTok, más de 110 millones de publicaciones enseñan técnicas para manifestar la vida deseada.

- "No es suficiente" -

Una de ellas es la visualización, a la que recurren deportistas de élite, según Emily vanSonnenberg, profesora de psicología positiva y defensora de la manifestación.

Sin embargo, visualizar el éxito no es suficiente para conseguirlo, explicó Gabriele Oettingen, profesora de psicología en la Universidad de Nueva York.

Sus investigaciones demuestran que, cuanto más fantasean las personas con una meta, menos hacen para alcanzarla.

En uno de sus estudios, las personas que estaban a dieta y se imaginaban el éxito de manera más vívida terminaron perdiendo menos peso.

"La vida tiene muchos obstáculos y muchas dificultades, y simplemente pensar que las cosas sucederán no es suficiente", dijo Oettingen a la AFP.

"Si la manifestación funcionara, sería genial, porque entonces estaríamos en el paraíso", agregó. "Pero no estamos en el paraíso".

- "Pensamiento mágico" -

Como era de esperar, las promesas de la manifestación se han convertido en un gran negocio.

En internet se vende de todo, desde grabaciones de audio de 20 dólares hasta programas exclusivos e individuales por un millón de dólares sobre cómo "tenerlo todo".

Danielle Ryan, una YouTuber canadiense de 34 años, pasó de seguir a asesores a trabajar como uno de ellos, hasta que se dio cuenta de quiénes eran realmente los que se estaban enriqueciendo.

"Todas las personas que dicen: 'Puedo enseñarte cómo manifestar 10.000 dólares' ganaron 10.000 dólares al enseñarte cómo hacerlo", dijo.

Y las personas comprometidas con la manifestación pueden fracasar y, a menudo, se culpan a sí mismas.

Eso puede hacer que sean más propensas a creer que solo necesitan un poco más de orientación de sus mentores.

Esta lógica deja poco espacio para cuestionar la manifestación: cuando la práctica falla, la culpa recae en quien la ejecutó, nunca en el método.

De hecho, para Helen Lavretsky, profesora de psiquiatría en la UCLA, "la clave para manifestar algo es no dudar nunca", dijo a la AFP.

Ryan lo ve de otra manera.

"¿Esto realmente existe o simplemente nos estamos convenciendo unos a otros de que existe?".