Marco Rubio hace inusual aparición en mitin electoral junto a Trump en Texas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo el martes una inusual aparición junto al presidente Donald Trump en un mitin de campaña por las elecciones de medio término, al visitar un petrolero cargado con crudo venezolano a solo días de la crucial elección.

Es poco habitual que el jefe de la diplomacia estadounidense, quien a menudo debe viajar al extranjero, se presente en un acto de campaña, y más aún, que participe en una parada como la de este martes en la localidad de Corpus Christi, Texas.

Pero Rubio, a quien se le atribuyen ambiciones presidenciales para 2028, es también asesor de seguridad nacional. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que Rubio viajaba con Trump bajo dicho título.

Rubio es el primero en desempeñar ambos cargos clave desde Henry Kissinger, en los años 70, bajo el gobierno del entonces presidente Richard Nixon.

"Él necesita pasar tiempo con el presidente para abordar toda clase de temas. El presidente está moviéndose, así que estar en un avión con él le da (a Rubio) la oportunidad de hablar sobre esos temas", aseguró un funcionario bajo anonimato.

Aunque no profundizó sobre qué temas, sus comentarios se dan en un contexto de máxima tensión con respecto a las guerras en Medio Oriente y Ucrania, así como sobre las elecciones en Estados Unidos e Israel.

"¿Marco?, ¿Dónde está Marco?", dijo Trump durante el evento instándolo a subir al escenario.

"Amamos a Marco", agregó Trump antes de que la multitud cantara su nombre.

Hasta ahora, el exsenador republicano y primer secretario de Estado de origen hispano, no había participado en la campaña electoral, multiplicando sus viajes al extranjero en las últimas semanas y enfocado en la reunión de ministros de países del G20, en Atlanta, Georgia, el viernes y sábado próximos.

Los republicanos temen una "ola azul" demócrata en las elecciones de mitad de mandato el próximo martes, cuando los votantes podrían cobrarse la inflación tras la disparada de los precios del petróleo desde que Donald Trump lanzó su guerra contra Irán.

- Petróleo venezolano -

Y precisamente en el puerto de Corpus Christi, tierra del petróleo, se habló mucho del oro negro y de Venezuela.

El presidente estadounidense destacó la llegada de un petrolero en altamar cargado con un millón de barriles de crudo venezolano y celebró "la mayor victoria petrolera de la historia".

Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos tomaría el control de yacimientos petroleros en Venezuela, cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles.

Venezuela es, en cierto modo, el "bebé" de Marco Rubio, un halcón en lo que respecta a América Latina. Y se enorgullece de contribuir a la transición política que se está llevando a cabo en ese país.

Washington ha aflojado el cerco sobre Venezuela desde el derrocamiento de Nicolás Maduro, a principios de año con una operación militar estadounidense, y el ascenso de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien ha seguido las exigencias de Trump a Caracas para abrir su industria energética a las empresas estadounidenses.

El lunes ante la prensa, Rubio dio una indicación sobre el calendario para el país sudamericano al afirmar que, "en el mejor de los casos", tiene "la clara intención de llevar este asunto a buen término" en los dos años y dos meses que le quedan como secretario de Estado.

En cuanto a si Marco Rubio, quien goza de una buena popularidad entre los votantes del movimiento MAGA (Make America Great Again, de Trump), será candidato en 2028, la pregunta sigue sin respuesta.

Si bien, antes prometía apoyar al vicepresidente JD Vance si se postulaba, desde hace unos meses Rubio ya ni lo menciona.