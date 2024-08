Marineros y el dominicano Víctor Robles acuerdan extensión de contrato por 2 años, dice fuente de AP

SEATTLE (AP) — Los Marineros de Seattle y el jardinero dominicano Víctor Robles llegaron a un acuerdo por una extensión de contrato por dos años y 9,75 millones de dólares, de acuerdo con una persona con conocimiento de la negociación.

La persona habló con The Associated Press el lunes en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado el acuerdo.

El acuerdo también incluye una opción de 9 millones de dólares por la temporada 2027.

Robles ha sido una revelación para Seattle después de haber sido adquirido procedente de Washington. Al inicio Robles batalló para recibir tiempo de juego, pero una vez que llegó a la alineación ha contribuido de forma significativa en su lucha por lograr un boleto para la postemporada.

El dominicano batea para .303 con siete dobles y tres cuadrangulares en 42 partidos desde que llegó a los Marineros. También ha sido excelente como el jardinero central principal de Seattle con la ausencia de su compatriota Julio Rodríguez a causa de una lesión de tobillo.

La contratación de Robles también le da a Seattle cierta certeza sobre sus jardineros de cara a la próxima temporada.

LA NACION