Márquez actuará con cautela ante Chile por las bajas de México

El seleccionador de México, Rafael Márquez, adelantó que actuará con cautela al definir la alineación para el amistoso del martes ante Chile, tras las bajas por lesión que sufrió el Tri durante esta fecha FIFA.

El Tri perdió tres jugadores por razones médicas en los días recientes: al extremo Hirving Lozano y al mediocampista Luis Romo por lesiones en el muslo izquierdo, y al juvenil volante Gilberto Mora por molestias en el tobillo derecho.

"Voy a tratar de meter al mejor equipo, es difícil con el tema de las cargas, hemos tenido bajas por lesiones y debemos tener precaución para no exigirles de más a los otros jugadores", dijo Márquez el lunes en rueda de prensa.

El seleccionador azteca señaló específicamente que Gilberto Mora "ha venido cargando molestias desde semanas antes de que estuviera con nosotros".

Recordó que el joven mediocampista sufrió molestias en el tobillo derecho desde el Mundial Sub-20 en 2025, además de una pubalgia antes de la Copa del Mundo 2026.

"Yo estoy en la línea de cuidar al jugador, que sigue en proceso de crecimiento", dijo Márquez tras liberar a Mora para que se recupere en su club, el Tijuana.

De cara al cuarto y último partido de esta fecha FIFA ante Chile, Márquez se mostró "muy tranquilo" tras la goleada de 3-0 sufrida el sábado ante Estados Unidos.

"Respeto todo tipo de opinión, es lo que conlleva esta silla. Cuando pierdes, y más contra un rival como Estados Unidos, duele y recibirás críticas, pero estoy súper enfocado en el proyecto", comentó.

El seleccionador refrendó su respaldo al portero Raúl "El Tala" Rangel quien fue señalado por las fallas que cometió en dos goles en la derrota ante Estados Unidos.

"Hay plena confianza en Tala, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, no tengo problema", apuntó.

Este martes, en el partido contra Chile en el Coliseo de Los Ángeles, se le le hará un reconocimiento al portero Guillermo Ochoa, recientemente retirado tras acumular seis presencias en Mundiales.

"Memo es una leyenda y es muy merecido este homenaje", dijo Márquez.