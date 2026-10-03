Márquez controla sus ansias de triunfo y espera a un México ofensivo ante Estados Unidos

Sin obsesionarse con conseguir su primera victoria al frente de la selección mexicana, Rafael Márquez espera que su equipo dé un paso adelante en generación ofensiva y eficacia de cara al gol cuando enfrente el sábado a Estados Unidos, en su tercer partido amistoso como seleccionador.

En los dos ensayos anteriores, el Tri de Márquez rescató el empate 1-1 ante Colombia y Perú.

"¿Qué tanta ansia siento (por ganar)? Yo creo que ninguna", dijo Márquez el viernes en rueda de prensa previo al juego contra el Team USA en el estadio State Farm en Glendale (Arizona).

El entrenador mexicano espera "mejoras defensivas y ofensivas, quizás generar más llegadas y ser más decisivos en el área rival".

También dijo que aún es "muy poco tiempo" para esperar a ver su estilo plasmado en este naciente ciclo de la selección mexicana.

Márquez definió a Estados Unidos como "una selección muy competitiva" y espera que México mantenga "el mismo nivel" de los dos partidos anteriores al igual que "la mentalidad que queremos inculcar, sea quien sea el rival".

El Kaiser mexicano manifestó su respeto por el argentino Mauricio Pochettino, seleccionador estadounidense.

"Tenemos una admiración mutua", comentó Márquez, y recordó que en su proceso de preparación como director técnico visitó a Pochettino en Inglaterra cuando dirigía al Tottenham.

Si bien ante Perú presentó un once alternativo con jugadores jóvenes, Márquez señaló que ante un rival como Estados Unidos "no hace falta tener que meterlos" de inicio, aunque en el transcurso del partido "no tendría ningún problema en hacerlo".

En los entrenamientos de esta semana, el juvenil Gilberto Mora se resintió de una molestia en el tobillo derecho, pero Márquez aseguró que es elegible para el partido contra Estados Unidos.