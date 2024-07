En esta misterioso lugar de EE.UU. las casas solo cuestan 5000 dólares, pero hay una gran amenaza

Escuchar

Comprar una casa en Estados Unidos sin la necesidad de un crédito es un anhelo al que pocos pueden aspirar, debido a los altos costos de las viviendas. Sin embargo, quienes estén dispuestos a dar un giro importante en su vida, pueden encontrar una oportunidad en la isla Smith, en el estado de Maryland, donde se ofrecen propiedades a solo 5000 dólares. No obstante, hay diversos detalles a considerar: las oportunidades laborales son escasas y el terreno está en riesgo por el incremento del nivel del mar.

Así se ve la isla Smith, en Maryland Facebook/Smith Island United

El llamado “corazón de la Bahía de Chesapeake” está conformado por tres pueblos independientes: Ewell, Tylerton y Rhodes Point. Se encuentra a 19 kilómetros al oeste de la ciudad de Crisfield, según el sitio oficial de turismo en Maryland, y es la única isla habitada de ese estado a la que se puede acceder únicamente en barco.

Este remoto lugar permanece casi intacto desde hace 400 años, cuando llegaron los primeros colonos. Su principal actividad es la pesca de cangrejos, por lo que se trata de un pueblo con cultura pesquera y un estilo de vida tranquilo. Por eso, es un sitio ideal para personas que buscan jubilarse y mudarse a un lugar sereno, según contó Jerry Smith, un residente local cuya familia habita la isla desde el siglo XVII, en un video del youtuber Peter Santenello, que recorrió y mostró los detalles de la isla.

Cómo es la Isla Smith, Maryland: casas baratas, servicio de telefonía inestable y naturaleza

“La isla Smith ofrece una combinación única de historia, cultura y belleza natural”, describe la web oficial de la isla, que destaca sus raíces indígenas estadounidenses y su fuerte impronta pesquera. Además, se trata de un paraíso para los observadores de aves y los amantes de la naturaleza. “Un viaje a Smith Island es una invitación a retroceder en el tiempo y disfrutar de los placeres sencillos de la vida”, se destaca.

La pesca de cangrejos es la principal actividad de la isla Smith Facebook/Smith Island United

Una oficina de correos, una iglesia metodista, una estación de bomberos y un centro comunitario componen el sistema social del lugar. Una de las cosas que más llama la atención son las propiedades extremadamente baratas, que, según Jerry, comienzan desde los US$5000 en adelante, aunque en muchos casos están en mal estado y necesitan obras de restauración. Sin embargo, destaca que “el terreno no se va a ir a ninguna parte”.

La isla Smith es un paraíso para los amantes de la naturaleza Facebook/Smith Island United

No obstante, no todo es color de rosas en Smith Island. Para empezar, no posee cajeros automáticos, por lo que se manejan solo en efectivo. Además, el servicio de telefonía celular es “irregular o inexistente”, a pesar de que el estado de Maryland aprobó una inversión de casi US$2 millones para desarrollar una nueva conexión a internet de alta velocidad allí.

El riesgo de inundación en la isla Smith: peligros del incremento del nivel del mar

Actualmente viven unos 200 habitantes en la isla. Según Jerry, hace algunas décadas eran bastante más. A mediados de la década de 1990, unas 100 personas se fueron en el lapso de un año porque la pesca de cangrejos “empeoró mucho”. En tanto, el residente local comenzó que la escasez en las oportunidades de empleo y el aumento del nivel del mar son un factor determinante en el futuro de este pueblo.

El aumento del nivel del mar preocupa a los habitantes de la isla Facebook/Smith Island United

El hombre reconoció que hay partes de la isla se han vuelto inhabitables, mientras que algunas tierras que antes se destinaban al cultivo se convirtieron en pantano. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estimó que, para 2100, las aguas podrían subir entre 43 y 84 centímetros en todo el mundo. Incluso advirtió que “no puede descartarse” un incremento de dos metros.

Con un aumento del nivel del mar de más de 60 centímetros, la isla Smith quedaría totalmente tapada por el agua NOAA

A su vez, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) lanzó un mapa interactivo en donde se puede ver cómo impactarían las diferentes proyecciones sobre el aumento del nivel del mar en las ciudades costeras de ese país. Allí se puede observar que con un aumento de apenas 30 centímetros en el nivel del mar, la isla Smith sufriría inundaciones en casi el 100% de su territorio. Si el incremento es de más de 60 centímetros, la isla entera quedaría totalmente bajo el agua.

