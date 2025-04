Por qué Apple no puede fabricar el iPhone en EE.UU., según Tim Cook

¿Por qué Apple, que prometió invertir 500 millardos de dólares en Estados Unidos en los próximos cuatro años, y que tiene más de 50.000 millones de dólares en efectivo en el banco, no fabrica directamente en Estados Unidos el iPhone? ¿Por qué no usó los 350.000 millones que prometió invertir en Estados Unidos en 2019 -durante la primera presidencia de Trump- para construir un complejo fabril en tierra estadounidense?

¿No sería más fácil eso que tener que hacer piruetas planetarias para evitar las tasas que el gobierno de Donald Trump le impone a los productos importados, vengan de China, de Vietnam o de India, los tres mayores fabricantes de smartphones del mundo?

Más allá de que no se puede hacer de un día para otro, porque habría que construir plantas de todo tipo, ajustar el suministro de partes que vienen de un par de centenares de proveedores en 43 países (y que también pagan tarifas de importación), ver qué tiene sentido hacer en el país y qué no, hay un problema laboral de fondo, como explicó el propio Tim Cook (el CEO de Apple) en una entrevista en 2017, y que no se resuelve con una inversión directa:

Tim Cook explicó en 2017 por qué fabrica el iPhone en China y no en EE.UU.

“Hay una confusión sobre China -declaró Cook durante la entrevista en el Fortune Global Forum 2017-. La concepción popular es que las empresas vienen a China debido al bajo costo laboral. No estoy seguro de a qué parte de China van, pero la verdad es que China dejó de ser un país con mano de obra barata hace muchos años. Y esa no es la razón para venir a China desde el punto de vista del suministro. La razón es la habilidad, la cantidad de habilidad en un lugar y el tipo de habilidad que es.”

“China ha avanzado hacia una manufactura muy avanzada, de modo que en China se encuentra la intersección de las habilidades artesanales con la robótica sofisticada y el mundo de la informática -decía Cook entonces-. Esa intersección, que es muy rara de encontrar en cualquier lugar, ese tipo de habilidad, es muy importante para nuestro negocio debido a la precisión y el nivel de calidad que nos gusta. Lo que más mira la gente que es extranjera y viaja a China es el tamaño del mercado, que obviamente es el mercado más grande del mundo en muchas áreas. Pero para nosotros el atractivo número uno es la calidad de la gente.”

“Los productos que fabricamos requieren herramientas realmente avanzadas y la precisión que se requiere, las herramientas y el trabajo con los materiales que hacemos son de última generación -continuó Cook en la entrevista-. Y la habilidad para utilizar herramientas es muy profunda aquí. En Estados Unidos se podría celebrar una reunión de ingenieros de herramientas y no estoy seguro de que pudiéramos llenar esta sala. En China se podrían llenar varios campos de fútbol.”

