Más de 20 personas estarían desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón en EE.UU.

Más de 20 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado el domingo

Las inundaciones azotaron el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado, informó el servicio; agregó que trabaja con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas y localizar a los individuos en el área afectada

El servicio pidió al público cualquier información sobre los desaparecidos, así como de cualquier excursionista que hubiera estado en la zona

La inundación inició sobre las 14.30 del sábado

Para el domingo en la mañana, 62 personas habían sido evacuadas, y otras estaban programadas para evacuar, dijo el Servicio de Parques; no se han reportado heridos hasta ahora

La agencia advirtió que era posible que se registraran más tormentas y lluvias intensas hasta el lunes, posiblemente llevando a "inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos"