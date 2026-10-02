Más desempleo y menos creación de puestos de trabajo en EE.UU. en septiembre

El desempleo subió ligeramente en septiembre en Estados Unidos, donde la creación neta de puestos de trabajo quedó muy por debajo de las previsiones, según datos oficiales publicados el viernes.

El mes pasado el desempleo pasó del 4,1% al 4,2% y solo se crearon 29.000 empleos, lejos de los cerca de 85.000 esperados por los mercados financieros.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) también revisó a la baja las contrataciones de los meses anteriores.

Julio pasó así a terreno negativo, con un saldo final de 10.000 pérdidas de empleo en el periodo.

Agosto fue también menos positivo para el empleo de lo que se había anunciado anteriormente, con 133.000 creaciones de puestos de trabajo frente a las 162.000 reportadas antes.

Con un 4,2%, la tasa de desempleo sigue siendo "muy baja", dijo Kathy Bostjancic, economista de la aseguradora Nationwide.

Subrayó que su aumento no se debe a una "debilidad" del mercado laboral, sino al hecho de que hay más personas en él (+485.000 en un mes, de las cuales la mayoría tiene empleo).

Salarios en zaga

Según Heather Long, economista del banco Navy Federal Credit Union, la primera economía mundial sigue en una dinámica que se resume en "pocas contrataciones, pocos despidos".

"El nivel de contrataciones es mejor en 2026 que en 2025. Pero las nuevas incorporaciones siguen siendo escasas fuera del sector sanitario y de los trabajos vinculados a la construcción y al funcionamiento de los centros de datos", indicó en X.

Para los estadounidenses, lo que más duele es que los precios suben más rápido que sus ingresos, lo que merma su poder adquisitivo.

Así, los salarios aumentaron de media un 3% interanual en septiembre, es decir menos que la inflación (+3,4% interanual en agosto, último dato disponible).

Desde entonces, los precios en la gasolina se han disparado.

El costo de vida está en el centro del debate público en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato, el 3 de noviembre, cruciales para el Partido Republicano del presidente Donald Trump.

"Desde el inicio de la guerra de Trump (en Irán), los salarios reales han caído un 0,7%, y sus políticas desastrosas no han dejado de hacer subir los precios", denunció la senadora demócrata Elizabeth Warren en un comunicado.

En cualquier caso, el último informe sobre el empleo terminó de convencer a muchos inversores de que la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) no tocará sus tasas de interés en su próxima reunión, a finales de mes.

La Fed subió sus tipos en septiembre por primera vez desde mediados de 2023 para frenar la inflación.

Pero el banco central también tiene como cometido velar por la fortaleza de la actividad económica y por el mantenimiento del mercado laboral en el pleno empleo del que goza actualmente.

myl/tmc/spi/ad/mar