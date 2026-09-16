Más poder energético, menos reglas climáticas: EE.UU. se luce en G20 pese a guerra con Irán

Ante los ministros de Energía del G20 reunidos en Texas, Estados Unidos exhibe su poderío productivo y pragmatismo para librarse de normas ambientales, mientras pretende que el mundo ignore las perturbaciones de su guerra con Irán en la economía global.

"Desbloquear todo el potencial energético del país": este es el lema que repiten los funcionarios estadounidenses reunidos en Houston, en medio de elogios al presidente Donald Trump.

Insisten en que sus nuevas políticas representan un cambio radical respecto a las de su antecesor, el demócrata Joe Biden, quien, aseguran, restringió la producción, encareció la energía y complicó la expansión de infraestructura con sus normas.

Trump abogó en 2025 por la "perforación sin restricciones", un pedido que se intensificó con la guerra que lanzó con Israel contra Irán el 28 de febrero.

"El presidente Trump quiere que el mundo entero evite verse obligado a centrarse en una región (Oriente Medio) plagada de un ciclo de perturbaciones vinculado a cuellos de botella geográficos", admitió Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.

La Epa anunció en medio de la cumbre el fin de algunos de los límites de emisiones para las centrales eléctricas de gas y carbón.

El organismo justificó la decisión ante la creciente demanda de electricidad impulsada por las necesidades de la inteligencia artificial (IA).

-Solo diplomacia-

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo, y los actores del sector también están preocupados por el control que ejercen los hutíes proiraníes sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, otra vía marítima crucial.

John Kilduff, analista petrolero de Again Capital, prevé una "importante crisis de suministro" que demuestra claramente la importancia de la región.

Un mundo sin Oriente Medio en lo que respecta al petróleo es "como una orquesta sin baterista: se necesitan todos los músicos para que la música suene", explica.

Otro factor de perturbación ha sido la guerra Rusia-Ucrania. De hecho, el viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, asiste a esta cumbre, pese a que los funcionarios de Moscú no son bien vistos por los aliados europeos de Kiev.

Para Kenneth Medlock, investigador del Instituto Baker de la Universidad Rice, "el G20 no puede hacer mucho más para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda que dedicar esfuerzos diplomáticos a resolver los problemas en Oriente Medio y en el conflicto entre Rusia y Ucrania".

-Venezuela, parte de la estrategia-

Washington prefiere centrarse en el continente americano, "desde Alaska hasta Argentina", a convertirse en "el centro neurálgico" de la energía, como adelantó Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca.

Cuenta con un activo fundamental para lograrlo: Venezuela. Desde la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, el país se ha convertido en aliado de Trump, que pretende explotar plenamente sus vastos recursos del subsuelo.

Una delegación venezolana, entre quienes se encuentra la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, está en Houston para hablar sobre petróleo y minerales, entre ellos el carbón, adelantaron funcionarios locales.

Estados Unidos alcanzó un reciente acuerdo que le otorga el control de aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

Sin embargo, dada la crisis en Oriente Medio, "Venezuela no es una solución a corto plazo, aunque permita aumentar la producción a largo plazo", afirmó Medlock.

La infraestructura del país, en efecto, ha sufrido décadas de falta de inversión y, de acuerdo con especialistas, algunas grandes firmas -cuyos activos fueron nacionalizados por el chavismo- aún evalúan si vale la pena volver a invertir en el negocio.

Como parte de sus planes, el secretario de Energía, Chris Wright, presentó la ampliación de un proyecto de terminal de exportación de gas natural licuado (GNL) y participó de la firma de un acuerdo con la japonesa Hitachi Energy para la construcción de una gran fábrica de transformadores eléctricos en Misisipi.

Preocupado por el alza vertiginosa de los precios del gas, que podría costarle una dura derrota electoral en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, el gobierno estadounidense aseguró el martes que "la energía más barata se encuentra en Estados Unidos", aunque los surtidores de diésel marquen precios récord por estos días.