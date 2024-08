Cambia la hora en Massachusetts: cuándo hay que ajustar los relojes en Estados Unidos

Desde 1966, en Massachusetts, como en la mayor parte de Estados Unidos, se utiliza el Daylight Saving Time (DST) u horario de verano boreal. Su objetivo es mejorar el tránsito y ahorrar energía, dado que se aprovecha la luz diurna. A pesar de que lleva décadas en vigencia, en los últimos años se realizaron varias propuestas para modificar la norma.

El horario de verano, en Estados Unidos, terminará el próximo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada Shu - Shutterstock

Massachusetts cambia la hora: cuándo se debe hacer esta modificación

Falta poco más de un mes para que en Estados Unidos finalice el horario de verano boreal, que está vigente de manera oficial e ininterrumpida desde 1966, cuando se estableció la Ley de Horario Uniforme. En específico, el DST busca que, durante los ocho meses con mayor cantidad de iluminación diurna, se ahorre energía.

De acuerdo a la norma, el Daylight Saving Time comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre. Para 2024, empezó el 10 de marzo y finaliza el próximo 3 de noviembre. Aquellos que residan en el estado de Massachusetts deberán cambiar sus relojes a las 2 de la madrugada, atrasando las agujas una hora hasta que marquen la 1.

El horario de verano, en Estados Unidos, terminará el próximo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada Unsplash

Cambio de paradigma: desde hace años se presentan proyectos para modificar el horario de verano

El horario de verano nació como una necesidad. El 19 de marzo de 1918 se promulgó la Ley de Hora Estándar para que Estados Unidos pudiera ahorrar energía y combustible debido a la Primera Guerra Mundial aún en curso. No solo lo hizo EE.UU., sino que fue una medida implementada en distintas partes del mundo. Una vez finalizado el conflicto bélico, no tuvo más sentido seguir adelante con el DST y se derogó en 1919.

La Segunda Guerra Mundial hizo que volviera el DST, aunque también dejó de utilizarse una vez que concluyó el enfrentamiento armado. Casi 20 años después, en 1966, se estableció la Ley de Horario Uniforme que se utiliza hasta hoy. Bajo esta normativa, los estados no tienen derecho a decidir cuándo empieza y cuándo termina el horario de verano boreal, pero sí tienen la potestad de elegir si se suman o no a la regla general. Solo algunos sitios de Estados Unidos aún no se alinearon con ese sistema horario: algunas partes de Arizona y los territorios Hawái, Samoa Americana, Guam, Las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y Las Islas Vírgenes.

El horario de verano, en Estados Unidos, terminará el próximo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada Unsplash

Horario de verano boreal en Estados Unidos: ¿realmente tiene beneficios?

El horario de verano boreal en Estados Unidos quedó antiguo debido a los cambios sociales y tecnológicos. Aunque en un principio se implementó correctamente para ahorrar energía al aprovechar al máximo la luz del Sol, no se contempla la creación del aire acondicionado. Es que el uso de este electrodoméstico hace que el consumo de electricidad aumente, tal como lo determinó el Departamento de Energía en un informe de 2008.

Por tal motivo, en las últimas décadas, varios representantes estatales y federales presentaron proyectos de ley para derogar el horario de verano. La mayoría no busca que se termine, sino mantenerlo durante todo el año. En el último tiempo, legisladores de más de 30 estados crearon reglas que no llegaron a buen puerto.

Por ejemplo, en 2019, el senador por Florida, Marco Rubio, presentó en el Senado de Estados Unidos la Ley de Protección del Sol, que buscaba convertir en horario estándar los utilizados para el DST y, de esta manera, abolir la regla de 1966. Tuvo el apoyo bipartidista de sus pares de Washington y Tennessee, pero no recibió una audiencia en el comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado durante todos estos años. En 2023 volvió a introducirla con cambios mínimos.

LA NACION