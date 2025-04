Melinda Gates revela por qué se separó de Bill Gates y cuál es su situación sentimental hoy: “Tuve que irme”

Melinda French Gates habló sobre su divorcio y presentó su nuevo libro de memorias, donde explicó que el fin de su matrimonio con Bill Gates se debió a la pérdida de confianza. Los detalles los dijo en una entrevista con Stephen Colbert, al abordar The Next Day, la obra donde narra su reconstrucción personal.

“Tuve que irme”: Melinda Gates dio su versión sobre el divorcio

“Si no puedes confiar, no puedes tener intimidad ni una relación profunda. Tuve que irme”, dijo Melinda French Gates en The Late Show, durante una entrevista emitida por la cadena CBS. Fue la primera vez que habló abiertamente sobre los motivos que la llevaron a separarse de Bill Gates, tras 27 años de matrimonio.

"Tuve que irme": Melinda explicó que la falta de confianza fue determinante para poner fin a su matrimonio con Bill Gates Captura de video CBS

Al ser consultada por Stephen Colbert, agregó: “Para tener una relación de confianza, que es lo que yo quería en el matrimonio, ambos tienen que ser honestos entre sí”. Su testimonio coincidió con la presentación de The Next Day, el libro de memorias donde repasa los años previos a la separación y su reconstrucción emocional.

Aunque la separación se formalizó en 2021, hasta ahora había evitado exponer los aspectos más personales de esa etapa. En el libro relata los procesos de terapia, las dudas internas y el momento decisivo en que comprendió que debía seguir otro camino. “Una noche soñé que caía por un acantilado junto a mi familia. Me desperté sabiendo que tenía que tomar una decisión sola”, escribió.

The Next Day ya figura entre los títulos más vendidos en Estados Unidos. Melinda cuenta los años previos y posteriores a su separación y expone experiencias personales vinculadas a procesos de cambio que enfrentaron muchas mujeres en situaciones similares.

El vínculo de Bill Gates con Jeffrey Epstein y otras heridas del pasado

Uno de los puntos que Melinda incluyó en su relato es la relación de su exmarido con Jeffrey Epstein. “No fue algo que me pareciera aceptable”, explicó. Aunque no dedica un capítulo completo al tema, menciona esa amistad como uno de los motivos que la alejaron emocionalmente.

En The Next Day, Melinda menciona la amistad de Bill Gates con Jeffrey Epstein como uno de los motivos que influyeron en su decisión @thisisbillgates / Instagram - Registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York vía AP, Archivo

En otros pasajes, la autora habla de “traiciones” sin dar nombres ni fechas, pero aclara que logró mantenerse fiel a sí misma. A lo largo del libro aparecen escenas íntimas y momentos de duelo, como lo que denominó “la gira de libertad”, un viaje que emprendió con amigas por México tras firmar el divorcio, según revela la revista People.

También dedica varias páginas a su rol como madre de tres hijos y a su trabajo en la Fundación Melinda French Gates, donde lleva adelante proyectos para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Melinda Gates en la actualidad

En una entrevista reciente con People, Melinda contó que volvió a enamorarse. “Estoy muy, muy feliz”, dijo. Aunque no dio nombres, en el otoño pasado fue fotografiada junto al empresario Philip Vaughn durante una caminata por Central Park.

Melinda French Gates confirmó que está en pareja reddit.com

“Me siento fuerte, en paz, lista para este nuevo capítulo”, expresó. Su aparición en medios forma parte de la promoción de The Next Day, pero también marca una etapa distinta en su vida pública, con foco en su identidad propia.

Qué hace Melinda Gates tras su divorcio

Melinda lidera la fundación que lleva su nombre y que reparte miles de millones de dólares a personas en situación vulnerable, pero con un marcado eje en la equidad de género. En la entrevista con Colbert, la exesposa del fundador de Microsoft reafirmó su compromiso: “Quiero que otras mujeres sepan que pueden tomar decisiones difíciles y salir adelante”.