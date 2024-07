Estos son los ocho controles que los hombres deben hacerse en julio, según la Universidad de Massachusetts

Escuchar

El receso de julio o las vacaciones del verano boreal son una buena oportunidad para dedicarle tiempo a la salud. En el caso de los hombres, la Universidad de Massachusetts subraya la importancia de realizarse ocho chequeos médicos esenciales para prevenir y detectar a tiempo enfermedades que pueden ser graves si no se atienden a tiempo.

Cuáles son los controles de salud recomendados para hombres

Colesterol

El colesterol alto es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, incluyendo ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Medirse los niveles de colesterol en sangre permite identificar desequilibrios que puedan ser corregidos con cambios en la dieta, ejercicio o medicación. Un control regular ayuda a mantener el corazón sano y prevenir complicaciones graves, informan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El colesterol alto es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, incluyendo ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (Archivo)

Aneurisma aórtico

Un aneurisma aórtico es una dilatación anormal de la aorta, la arteria principal que lleva sangre del corazón al resto del cuerpo. Esta condición puede pasar desapercibida hasta que se vuelve peligrosa. Los chequeos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como la hipertensión o antecedentes familiares, son cruciales para detectar y tratar aneurismas a tiempo, evitando rupturas potencialmente mortales.

Hipertensión

La presión arterial alta es conocida como el “asesino silencioso” porque a menudo no presenta síntomas visibles. Sin embargo, puede causar daño significativo al corazón, riñones y otros órganos si no se controla. Monitorear regularmente la presión arterial permite a los médicos recomendar intervenciones tempranas, ya sea a través de cambios en el estilo de vida o medicación, para mantenerla en niveles saludables.

La hipertensión puede causar un daño significativo en el corazón (Archivo) BBC Mundo / Getty Images

Cáncer de colon

El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Sin embargo, cuando se detecta en sus primeras etapas, es altamente tratable. Las pruebas de detección, como la colonoscopia, pueden identificar pólipos precancerosos que pueden ser removidos antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda que las personas mayores de 50 años, o antes si hay antecedentes familiares, se realicen esta prueba regularmente.

Hepatitis C

La hepatitis C es una infección viral que afecta al hígado y puede llevar a cirrosis o cáncer de hígado si no se trata. Muchas personas con hepatitis C no presentan síntomas hasta que el daño hepático es significativo. Las pruebas de detección son esenciales para identificar la infección tempranamente y administrarle el tratamiento adecuado, lo que puede curar la enfermedad y prevenir complicaciones serias.

Depresión

La depresión es una enfermedad mental común que puede tener un impacto profundo en la vida de una persona. A menudo, la depresión no es reconocida o tratada adecuadamente. Los chequeos de salud mental, realizados por profesionales, ayudan a identificar signos de depresión y otras condiciones mentales, permitiendo el acceso a tratamientos efectivos que mejoran la calidad de vida y el bienestar general.

La depresión es una enfermedad mental común que puede tener un impacto profundo en la vida de una persona (Archivo) Shutterstock

Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en que el cuerpo procesa la glucosa en la sangre. Sin un manejo adecuado, puede conducir a complicaciones severas como enfermedades cardíacas, daño renal y neuropatía. Las pruebas de detección de diabetes, como la medición de glucosa en ayunas y la prueba de hemoglobina A1c, son cruciales para diagnosticar y gestionar la enfermedad desde etapas tempranas.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en hombres. La detección temprana a través de exámenes de sangre para el antígeno prostático específico (PSA) y exámenes rectales digitales puede identificar el cáncer antes de que se propague, mejorando significativamente las opciones de tratamiento y las tasas de supervivencia. Se recomienda que los hombres discutan con sus médicos cuándo comenzar estos exámenes, especialmente si tienen factores de riesgo.

LA NACION