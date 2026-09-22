Matan a dos policías que custodiaban a vacunadores en campaña contra la polio en Pakistán

QUETTA, Pakistán (AP) — Hombres armados mataron a tiros a dos policías asignados a proteger a trabajadores sanitarios durante una campaña de vacunación contra la polio puerta a puerta en el suroeste de Pakistán, informaron autoridades el martes.

El ataque en el distrito de Nushki, en la provincia de Balochistan, ocurrió un día después que el gobierno lanzara una campaña de una semana para vacunar a más de 31 millones de niños.

Los trabajadores, que estaban administrando gotas de vacuna oral contra la polio a niños dentro de una vivienda, resultaron ilesos, indicó el funcionario policial local Munawar Zaman.

De momento ningún grupo se ha atribuido la agresión.

Milicianos separatistas y los talibanes paquistaníes han atacado anteriormente a fuerzas de seguridad y a civiles en Balochistán y en otras partes de Pakistán.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó la agresión en un comunicado. Pakistán y el vecino Afganistán siguen siendo los únicos países donde no se ha interrumpido la transmisión del poliovirus salvaje, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.