Maxey lidera a los Sixers sobre los Hornets en ausencia de LeBron James

Los Philadelphia 76ers lograron este sábado su sexta victoria de la temporada al derrotar 109-104 a los Charlotte Hornets, impulsados por los 38 puntos de Tyrese Maxey ante la ausencia por descanso de LeBron James en el Spectrum Center de Charlotte.

Philadelphia, que venía de una apretada victoria ante los campeones New York Knicks en su debut en la Copa NBA, mejora su récord a siete triunfos y una derrota luego de los primeros siete cotejos.

"Este es un grupo de luchadores", dijo Maxey al finalizar el partido. "Somos un equipo bastante competitivo y es algo que adoro de este grupo".

"Siempre confío en que puedo hacer la jugada correcta, tenemos muchas armas y no nos gusta perder", agregó.

Abajo por siete puntos con 3:41 por jugar en el cuarto período, Philadelphia entró en una racha de 13-0 para darle vuelta al partido ante el asombro de los locales.

Maxey, de 25 años, suma su segundo partido de la temporada con por lo menos 30 puntos en una noche que consagra una línea estelar con cuatro rebotes, cuatro asistencias y dos robos en 38 minutos.

Anfernee Simons fue el segundo mejor anotador para los Sixers con 19 puntos desde el banco, mientras que Dean Wade recuperó diez rebotes.

Por los Hornets, Grayson Allen tuvo su mejor noche de la joven temporada al anotar 27 puntos, conectando con nueve de sus 12 intentos desde la cancha, incluidos siete triples.

Pese a que apenas es el séptimo partido de la campaña, esta es una de las victorias más significativas para Philadelphia al superar un déficit de 13 puntos en condición de visitante y en la segunda de noches consecutivas en la NBA.