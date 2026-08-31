"Me sentí genial después del partido", asegura Alcaraz

Tras superar la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz aseguró que no le pasó factura la inactividad acumulada por su lesión en la muñeca derecha, de la que aseguró no sentir dolor.

El vigente campeón, que tumbó con un triple 6-4 al ruso Roman Safiullin, reiteró que su gran objetivo en Nueva York es competir de forma normal después de cuatro meses parado y consideró una "gran sorpresa" la caída en su debut de Novak Djokovic.

Pregunta: ¿Qué pasaba por su cabeza en el regreso?

Respuesta: "Traté de disfrutar lo máximo posible y de no pensar en nada más. Pero es fácil decirlo y difícil hacerlo. En cuanto pisas la pista, juegas un partido oficial y obviamente quieres ganar. No sabes qué va a pasar en el partido, después de casi cuatro meses y medio, con tu cuerpo, con tu cabeza, con todo. Es totalmente diferente. (...) Después del partido, mi cuerpo se sintió genial".

P: ¿Qué sentimientos tenía al entrar a la pista?

R: "Fue un día difícil para mí pero al mismo tiempo muy bonito. Empecé el día con más nervios de lo habitual pero estaba feliz, porque para mí el objetivo aquí es competir, disfrutar, y ver cómo va a reaccionar mi cuerpo después de los partidos.

No sé hasta dónde voy a llegar en el torneo. No sabía si iba a perder este partido, si iba a pasar a segunda ronda, a la final. No sé hasta dónde voy a llegar".

P: ¿Está completamente libre de dolor en la muñeca?

R: "Sí, ahora mismo no tengo nada de dolor. No sé cómo se vio desde fuera, pero mi sensación era que estaba pegándole normal, jugando bastante normal, a mi estilo".

P: ¿Puede dar más detalles de cómo sintió la lesión?

R: "Solo sentí algo en la muñeca. Sabía en qué punto pero nada más. Fue más grave de lo que pensamos al principio".

P: Novak Djokovic quedó eliminado y estaba en su parte del cuadro. ¿Vio el partido?

R: "Vi el quinto set. Era la primera vez que Novak perdía en primera ronda en este torneo, así que es una gran sorpresa. Pero en cada Grand Slam es muy difícil superar cada ronda (...) Él estaba en mi parte del cuadro, pero en semifinales. Para mí, las semifinales están demasiado lejos. Intento ir ronda a ronda".