"Me voy a volver loca": el caos aéreo frustra a miles de viajeros en EEUU

La confusión reinaba el viernes en los aeropuertos de todo Estados Unidos, después de que una paralización poco habitual de todos los vuelos del país dejara varados a cientos de miles de viajeros frustrados, sin que se vislumbre un fin para los retrasos.

En el concurrido aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Janice Llewellyn estaba al borde de las lágrimas: el caos podría significar que se pierda la boda de su hija en Toronto.

Llewellyn, de 61 años, estaba desesperada por encontrar una ruta alternativa, y dijo a la AFP: "Me voy a volver loca".

"Mi marido voló desde Inglaterra solo para llegar a la boda", relató. "¡Dios mío! Ojalá hubiera otro vuelo, ojalá pudiera conseguir otro vuelo (...) ahora mismo".

En el aeropuerto de Las Vegas, a algunos pasajeros les dijeron que sus viajes se habían retrasado debido al viento.

Un empleado de una aerolínea dijo que la paralización en tierra duraría ocho horas. Otro afirmó que serían 24 horas.

Funcionarios del gobierno han señalado que la suspensión se debió a un importante corte de comunicaciones y no a ningún "ataque malicioso".

Pero eso no ayudó a los viajeros a entender qué pasará ahora.

La caótica falta de información llevó a muchos pasajeros a formar largas filas en los mostradores de alquiler de autos, en una frenética búsqueda de alternativas para viajar.

Joseph Anderson dijo que intentaba regresar a Oakland desde Las Vegas y estaba considerando conducir, pero señaló que "si todo el país está detenido, eso significa que las autopistas también estarán colapsadas".

Este veterano retirado de la Fuerza Aérea, de 72 años, dijo que su equipaje ya facturado estaba atrapado, lo que significa que "estamos, en cierto modo, atascados".

Viernes 13

La paralización en tierra llega a menos de dos semanas del feriado de Acción de Gracias, el momento de mayor tráfico de viajes del año en Estados Unidos.

Y ocurre justo antes de un fin de semana particularmente intenso para el deporte profesional y universitario: los equipos y sus aficionados también están atrapados.

De vuelta en Nueva York, Tiara Johnson se dirigía a Orlando para un concierto de fin de semana, y cualquier esperanza de llegar se desvanecía.

"Piensas que vas a estar allí en tres horas, ¡pero toda tu noche queda prácticamente arruinada!", dijo la mujer de 50 años a la AFP.

"Pero bueno, dicen que es viernes 13".

Pasajeros agobiados miraban fijamente sus teléfonos, tranquilos pero molestos, deambulando por la terminal del aeropuerto sin una orientación clara.

Hagit Levy Shalev, de 54 años, estaba en modo zen.

Reservó un nuevo vuelo para la mañana del sábado, lo que significa que su viaje de trabajo duraría un poco más.

"Llegaré", dijo entre risas. "¡Un día extra lejos de los niños!".