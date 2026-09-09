"Me voy con la cabeza bien arriba", dice Alcaraz tras caer en el US Open

Tras perder un épico partido ante Ben Shelton en cuartos de final del US Open, el español Carlos Alcaraz aseguró que se va contento y orgulloso de haber vuelto a competir al máximo nivel después de su larga inactividad por una lesión de muñeca.

La estrella española vio truncado su objetivo de revalidar el título del Grand Slam al perder en el supertiebreak del quinto set ante Shelton en un partido que terminó pasadas las 3 de la madrugada de Nueva York.

PREGUNTA: ¿Qué te pareció tu actuación en esta batalla a cinco sets?

RESPUESTA: "Como dije antes de que empezara el torneo, mi objetivo era competir y disputar este tipo de partidos estando sano. Estuvo reñido, así que no voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Simplemente estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado".

Después del tercer set, físicamente estaba muy cansado, pero encontré la manera de dar un empujón, dar un plus físicamente. En el quinto set empecé a sentirme cada vez mejor pero me enfrentaba a un jugador que es una bestia. Shelton es un jugador increíble, muy potente. Simplemente supo jugar muy bien en cada situación, así que hay que darle el mérito. Pero salí de la pista contento, con una sonrisa, sano, y eso es lo que necesitaba.

P: ¿Cómo viviste los altibajos físicos?

R: "Son momentos en los que uno tiene que encontrar la manera. Son partidos muy duros, sesión de noche con mucha humedad, la bola se vuelve muy grande, muy difícil de manejar, cada vez se vuelve más lento, los rallies se vuelven más largos. Delante tenía a un Shelton que ha jugado un partido muy completo en todo momento, muy maduro, sabiendo lo que tenía que hacer en todo momento, parecía que no tenía ningún tipo de debilidad".

P: ¿Con qué sensación te vas del torneo?

R: "Nos vamos con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un ritmo y a un nivel altísimo durante toda la temporada.

Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano. Esto es lo que echábamos de menos".