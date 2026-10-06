Medias Blancas y Rays ponen contra las cuerdas a Guardianes y los Yankees

Los Medias Blancas de Chicago remontaron para derrotar 4x3 a los Guardianes de Cleveland el lunes y quedar a una victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mientras que los Rays de Tampa Bay castigaron los errores de los Yankees de Nueva York para imponerse 5x2 y tomar ventaja de 2-0.

Munetaka Murakami, Braden Montgomery y Chase Meidroth impulsaron las carreras decisivas para Chicago en el Progressive Field de Cleveland, donde los Medias Blancas volvieron a mostrar la resiliencia que ha marcado su inesperada campaña.

Después de tres temporadas consecutivas con al menos 100 derrotas, Chicago se clasificó a los playoffs como sexto sembrado de la Liga Americana y ahora está a un triunfo de regresar a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2005.

Los Medias Blancas ya habían sorprendido al eliminar a los Astros de Houston en la ronda de comodines, en su primera aparición en postemporada desde 2021.

El mánager Will Venable destacó la fortaleza mental de su equipo tras remontar una desventaja inicial de 2-0.

"Es lo mismo que hemos visto todo el año de este grupo", dijo Venable. "No hay quien nos detenga. Simplemente tenemos esta mentalidad de que vamos a salir al campo y jugar las nueve entradas, los 27 outs, pase lo que pase".

El relevista Sean Burke contuvo a la ofensiva de Cleveland al permitir apenas un hit y una carrera en 5.1 entradas antes de ceder el relevo al cerrador Grant Taylor.

Un triple de Jo Adell acercó a los Guardianes en la recta final, pero Taylor retiró los últimos tres bateadores para asegurar la victoria.

El piloto de Cleveland, Stephen Vogt, reconoció la dificultad de la situación que enfrenta su equipo.

"No voy a andarme con rodeos. Nos hemos metido en un callejón sin salida", dijo Vogt. "Si hay algo que sé de este grupo de muchachos es que nos encantan los retos como este. Lo vamos a aprovechar".

El ganador de la serie entre Chicago y Cleveland enfrentará a los Yankees o a los Rays por un puesto en la Serie Mundial.

- Los errores golpean a Yankees -

Tampa Bay quedó más cerca de avanzar después de aprovechar una noche plagada de errores defensivos de Nueva York.

Los Yankees cometieron tres errores en la primera entrada, igualando un récord de postemporada para un inning inicial, y regalaron una carrera temprana a los Rays.

Ben Rice empató el marcador con un jonrón solitario en el cuarto episodio, pero Nueva York desperdició una gran oportunidad al llenar las bases sin anotar en la quinta entrada.

Los Rays respondieron de inmediato con un racimo de cuatro carreras en ese mismo episodio, favorecidos por otro error defensivo y por un sencillo de dos anotaciones de Richie Palacios.

Rice conectó su segundo cuadrangular de la noche en la octava entrada para acercar a los Yankees, pero el cerrador Bryan Baker necesitó apenas nueve lanzamientos en el noveno inning para asegurar el triunfo de Tampa Bay.