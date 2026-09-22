Medias Rojas quitan el interinato y nombran a Chad Tracy mánager tras giro histórico

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas se encaminan a la postemporada tras una notable racha en la segunda mitad de la temporada y el martes recompensaron a los dos principales arquitectos de ese vuelco.

Boston retiró la etiqueta de interino y nombró a Chad Tracy como el cuadragésimo noveno mánager en la historia del equipo, firmándolo con un contrato de tres años que se extenderá hasta la temporada 2029 y que incluye una opción del club para 2030. Los Medias Rojas también anunciaron que han ejercido las opciones de 2029 y 2030 de Craig Breslow, el director de operaciones de béisbol.

El ascenso de Tracy, de 41 años, llega después de que los Medias Rojas aseguraran el domingo un puesto de comodín en los playoffs. Tracy asumió el cargo en abril, después de que el ex mánager Alex Cora fuera despedido tras un inicio de 10-17 en la temporada.

Desde entonces, Tracy ha guiado a los Medias Rojas a una marca de 74-55, que incluyó una racha de 15 victorias consecutivas que igualó el récord de la franquicia establecido en 1946. El registro de Boston de 27-3 (,900) del 3 de julio al 7 de agosto fue el mejor tramo de 30 juegos en la historia de la franquicia.

Es un giro notable para un equipo que estaba 32-46 y a 15,5 juegos de distancia en la carrera del Este de la Liga Americana el 24 de junio.

“Durante los últimos tres años, hemos visto a Craig aportar claridad, disciplina y convicción al trabajo de construir nuestra operación de béisbol", dijo Sam Kennedy, presidente y director ejecutivo de los Medias Rojas, en un comunicado. "A Chad se le pidió que asumiera una situación difícil con poco aviso, pero la confianza que de inmediato se ganó a nivel de Grandes Ligas fue fruto de años de trabajo en toda nuestra organización. Lo que este equipo ha logrado en los últimos meses ha sido histórico”.

Breslow, de 46 años, fue contratado en octubre de 2023. Campeón de la Serie Mundial de 2013 con Boston, es apenas el cuarto ex jugador de los Medias Rojas en liderar las operaciones de béisbol del club.

En sus tres temporadas en el cargo, los Medias Rojas registran una marca de 254-226 (.529), la tercera mejor marca de la Liga Americana.

Tracy se desempeñó como mánager de la sucursal Triple-A de los Medias Rojas en Worcester desde 2022, llevando a los WooSox a un récord ganador en cada una de sus cuatro temporadas completas como mánager. Eso ocurrió después de siete años previos dirigiendo en el sistema de ligas menores de los Angelinos de Los Ángeles.

Seleccionado en la tercera ronda por los Rangers de Texas en el draft de 2006 procedente de la Universidad de Pepperdine, Tracy también jugó ocho temporadas profesionales (2006-13) en las organizaciones de los Rangers, los Rockies de Colorado y los Reales de Kansas City.

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