Melania Trump logra un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky

La primera dama estadounidense, Melania Trump, anunció este viernes que logró un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky, ocupada por Rusia y exangüe tras años de guerra.

Oleshky está situada a orillas del río Dniéper, en el sur del país, donde han ocurrido buena parte de los peores combates de la guerra.

Bajo control ruso desde 2022, esta ciudad sufre escasez de alimentos y medicamentos, según habitantes que abandonaron la ciudad y fueron entrevistados recientemente por la AFP.

"Oleshky es una ciudad al borde del desastre. (...) Está claro que, sin mi intervención, habría sido imposible llevar ayuda humanitaria", declaró Melania Trump mediante un comunicado.

Rusia acogió "con satisfacción" los esfuerzos de la primera dama estadounidense y anunció que sus fuerzas respetarán el alto el fuego "a partir de las 04H00 (01H00 GMT) del 27 de octubre de 2026", según indicó el general Valeri Guerásimov.

Las tropas rusas llevarán a cabo un "reconocimiento técnico" sobre el terreno para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y la seguridad de los civiles en esta zona del frente cuando entre en vigor el alto el fuego, añadió el general.

El Estado Mayor ucraniano informó de que también respetarán la tregua y anunció que sus tropas vigilarán el alto el fuego y el reparto de ayuda.

Ni el comunicado ruso ni el ucraniano precisaron cuánto tiempo durará ni el territorio exacto en el que se aplicará el alto el fuego.

- Una ciudad inundada -

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en Oleshky pero se acusan mutuamente de impedir la entrada de víveres y las evacuaciones de heridos.

Antes del alto el fuego, "líderes civiles, no militares, de ambos países trabajarán juntos para visitar a los residentes de Oleshky en sus hogares y determinar el nivel de ayuda que necesitan", aseguró Melania Trump.

"Lo que ella quiere es salvar niños. Ambas partes están cooperando", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, este viernes.

En el comunicado de la primera dama estadounidense se asegura que en la ciudad, que tenía unos 24.000 habitantes antes de la guerra, quedan ahora menos de 2.000, en su gran mayoría ancianos, y unos 50 niños.

Oleshky se vio afectada además por la destrucción en 2023 de la presa de Kajovka, que provocó inundaciones a lo largo del Dniéper.

"He conseguido que un medio de comunicación imparcial estadounidense acompañe y documente a los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno durante todo el proceso. Esto desempeñará un papel fundamental para garantizar que los deseos de cada familia se respeten fielmente", explicó la primera dama.

"Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte hacia el destino de su preferencia. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania", añadió.

Hace un año, Melania Trump causó sorpresa al anunciar que había establecido un "canal de comunicación" con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre los niños ucranianos secuestrados por las fuerzas de Moscú, y afirmó haber conseguido la liberación de un pequeño grupo de jóvenes.

De 56 años, la primera dama tiene una presencia discreta en la Casa Blanca y limita sus apariciones.

No obstante, en los últimos meses ha lanzado una serie de iniciativas, como un programa destinado a ayudar a los adolescentes en acogida familiar, la salud de las mujeres o la lucha contra el ciberacoso.