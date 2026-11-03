Melania Trump recibirá a "representantes" de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca

La primera dama estadounidense, Melania Trump, recibirá a "representantes" de Ucrania y Rusia en Washington, informó el martes la Casa Blanca sin dar detalles de la fecha o los participantes.

El anuncio llega a una semana de las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra, previstas para el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi.

La reunión de la primera dama con representantes de los dos países beligerantes tendrá lugar en la Casa Blanca y representa un "momento extraordinario en la historia estadounidense", señala el comunicado.

La esposa del presidente Donald Trump anunció la tregua local de cuatro días que tuvo lugar la semana pasada en la región de Jersón, en el sur de Ucrania.

El jueves, Melania Trump ofrecerá una declaración sobre este inusual alto el fuego, el más largo de la guerra, que permitió la evacuación de civiles de la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia.