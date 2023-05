Memes y ‘DeSaster’: la tendencia en Twitter tras el fallido lanzamiento de candidatura de Ron DeSantis junto con Elon Musk

escuchar

La espera terminó y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso fin a meses de especulaciones con el anuncio oficial de su campaña para la presidencia de EE.UU. de 2024. No obstante, quienes siguieron la transmisión en directo a través de Twitter Spaces no pudieron ignorar todas las fallas técnicas. La expectativa generada en la previa, donde algunos analistas políticos consideraban esta vía como “novedosa” y una “estrategia masiva”, cedió ante la realidad. En Twitter, la tendencia se concentró en un juego de palabras, que también fue una sentencia por parte de los usuarios, que llenaron la red social de memes con el hashtag “DeSaster” (desastre).

El miércoles, la carrera oficial de DeSantis con destino a la Casa Blanca tuvo un inicio embarazoso, la transmisión prevista con el magnate tecnológico y dueño de Twitter, Elon Musk, quedó en otro plano por los problemas técnicos. El audio se cortaba en medio de las conversaciones y los ruidos en el micrófono dominaban. Para los usuarios de redes sociales, la serie de errores fue imperdonable, por lo que recordaron algunos de los hitos de DeSantis y Musk y dejaron fluir su creatividad.

Ron DeSantis anunció su campaña para la presidencia de Estados Unidos y en las redes sociales lo calificaron como un "DeSaster" (desastre) Twitter

Algunos señalaron que había un único culpable por las fallas, el ratón Mickey Mouse, símbolo del gigante del entretenimiento Disney, con quien el gobernador republicano sostiene una áspera batalla.

Debido a que la pelea con esta compañía cada vez se ha vuelto más agresiva, una usuaria compartió una foto de Mickey con el mensaje: “Dile a Ron, quiero que lo sepa: fui yo”. Esta imagen aparece en varios tuits y diferentes contextos.

El enfrentamiento entre Disney y DeSantis comenzó por la promulgación de una ley que prohíbe que las escuelas de Florida enseñen sobre orientación sexual e identidad de género, conocida por sus opositores como “No digas gay”. Además, debido a sus constantes políticas sobre las personas transexuales, drag queens y miembros de la comunidad LGBTQ+, algunos usuarios aprovecharon sus posturas para editar sus fotos con una imagen totalmente opuesta a la que representa.

Otras personas pusieron a Mickey Mouse en persecución, con múltiples ediciones de la cara del gobernador en imágenes que hacían alusión a Disney.

Después de más de 25 minutos de transmisión, DeSantis por fin pudo pronunciar: “Me presento a presidente de los Estados Unidos para liderar nuestro gran regreso americano”, en alusión al “Make America Great Again” de Donald Trump.

El extenso contratiempo, que ocurrió mientras medio millón de personas esperaba, cambió el tono en plataforma, que debía ser el vehículo impulsor en este anuncio de campaña. Donald Trump Jr. escribió una sola palabra: “#DeSaster”, mientras que el presidente Joe Biden también se unió a las críticas e hizo un posteo para la donación a su campaña de reelección, con la frase: “Este link sí funciona”.

El accidentado comienzo salpicó a Elon Musk, quien como CEO de SpaceX, la destacada empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, ha tenido que supervisar múltiples lanzamientos. Sin embargo, la comunidad virtual calificó que el de DeSantis no fue exitoso.

El miércoles, cuando el espacio inicial en Twitter se vino abajo, el empresario tuvo que publicar otro enlace, algo que bajó la audiencia en un porcentaje considerable. En las imágenes de muchos memes aparecía una nave espacial con una frase contundente: “Fallo en el lanzamiento”.

Mientras más de 500 mil personas esperaban en el primer link de Twitter Space, el segundo solo tenía 163 mil cuando Musk y David Sacks, también emprendedor tecnológico, empezaban la entrevista al político.

A su vez, la relación entre DeSantis y Musk fue blanco de memes, dado que los usuarios especularon sobre la importancia del empresario como posible donante a su campaña. Otros afirmaron que debido al despido masivo de trabajadores, Twitter no tenía la infraestructura suficiente para poder ser la plataforma de un evento de esta magnitud.

En un intento de anteponerse a los problemas técnicos, DeSantis escribió en Twitter: “Parece que rompimos internet con tanta emoción”. Había esperado meses para declarar su candidatura, justificando la necesidad de que la Legislatura de Florida completara primero su sesión a principios de mayo.

Antes de este anuncio, a medida que el político intensificaba sus preparativos con su gira de libros y viaje al extranjero, se volvió viral en varias ocasiones. Sus expresiones faciales llegaron a los titulares y a los memes, por lo que esta vez no fue la excepción.

En el evento, también lanzó algunas indirectas a Donald Trump, al decir: “El gobierno no es entretenimiento. No se trata de construir una marca o de señalar virtudes”. Al término, Sacks le dedicó: “No es cómo empiezas, sino cómo terminas”.

De acuerdo con The New York Times, el equipo de DeSantis invitó a destacados donantes a Miami el miércoles para un evento de recaudación de fondos, en un espacio de conferencias en el Four Seasons, mientras la transmisión de Twitter se emitía en una gran pantalla. “Esperaron y esperaron”.

