Cómo es Lobo, el pueblo fantasma de Texas que está en venta por 100 mil dólares

Al oeste de Texas, a unos 96 kilómetros de la ciudad de Marfa, se encuentra Lobo, un pueblo fantasma que actualmente está a la venta por US$100 mil. En 1991, el lugar fue abandonado por sus últimos habitantes y en 2001 fue comprado por un grupo de hombres alemanes, quienes cavaron pozos, instalaron baños y rehabilitaron los techos de los edificios que estaban en el lugar. Así convirtieron ese poblado en un espacio para “olvidarse de todo”, donde organizaban festivales de música y cine. Después de casi 20 años, los sujetos han decidido ponerlo a la venta.

Alexander Bardoff, uno de los propietarios de Lobo, declaró para el medio Texas Monthly que buscan deshacerse del pueblo porque ya no tienen tiempo para darle mantenimiento. “Regresas después de un año y las cosas se han destruido, y luego tienes que empezar de nuevo. Tendré 70 años en un mes y todos mis otros amigos están en Alemania, nos estamos quedando sin energía”, señaló.

Dentro del pueblo hay una vieja estación de servicio, un hotel y una tienda de comestibles Tumblr/lobo-texas

El pueblo alberga una vieja tienda de comestibles, un motel y una estación de servicio, estos últimos vacíos. Además, hay una piscina que solo se usa en los festivales y varias casas pequeñas que pertenecían a los antiguos pobladores. Según el sitio web donde se oferta, Lobo cuenta con sistema de alcantarillado que recién tuvo mantenimiento en septiembre del año pasado, cuando se instaló una nueva bomba de pozo, tuberías y sistemas de control.

Los últimos habitantes de Lobo abandonaron el lugar en 1991 Tumblr/lobo-texas

En cuanto a la electricidad, el negocio de comestibles, el motel y la estación de servicio tienen “iluminación y enchufes que funcionan”. Asimismo, una de las viviendas más pequeñas tiene cableado y luces instaladas. Los techos de todos los edificios, a excepción del motel, fueron reconstruidos con madera y cubiertos con rollo asfáltico. A pesar de ser un lugar abandonado, se encuentra en buenas condiciones para vivir o para realizar eventos, señalaron.

Los visitantes de Lobo asisten a festivales de música y cine, organizados por los dueños del lugar Tumblr/lobo-texas

Buscan al comprador “correcto”

Los propietarios no quieren vender su pueblo a “cualquier” comprador, sino que esperan que su próximo dueño le dé un uso parecido al actual y que no lo adquiera por los derechos de agua o como tierra de pastoreo. “Tenemos una inversión física y emocional, no solo queremos ganancias. Nos gustaría encontrar un grupo de personas que quieran hacer algo interesante por ahí. No necesariamente lo que hicimos, sino alguna idea”, remarcó Bardorff a la estación de radio KUT.

Asimismo, el propietario explicó que no venderán el poblado al mejor postor, sino que escucharán los planes que los interesados tengan para el lugar y aceptarán una oferta más baja si uno de estos proyectos les llama la atención. El grupo espera tomar una decisión final de venta a finales del próximo junio.

Los propietarios del lugar organizaron festivales de cine y de música en Lobo durante los últimos 20 años Tumblr/lobo-texas

En busca de la persona indicada, ofrecerán un evento en Lobo el próximo fin de semana, cuando se celebre el Memorial Day en Estados Unidos. Los anfitriones han extendido la invitación para cualquier persona que tenga curiosidad por conocer el pueblo, aunque no tenga intenciones de comprarlo. Con esto, buscan darle mayor publicidad a la venta. “Pueden acampar gratis, pueden usar la casa de baños. (Queremos) que disfruten de estar en el desierto, del ambiente y de la soledad”, señalaron.

