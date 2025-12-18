Memphis gana a Minnesota y los Bulls vapulean a los Cavs en la NBA

Los Memphis Grizzlies vencieron a domicilio a los Minnesota Timberwolves y los Chicago Bulls hicieron lo propio en casa ante los Cleveland Cavaliers este miércoles en la NBA.

Un día después de la final de la Copa NBA, en la que los New York Knicks ganaron su primer título en 52 años al vencer en Las Vegas, estado de Nevada, a los San Antonio Spurs por 124 a 113, la temporada regular de la liga de básquetbol norteamericana se reanudó el miércoles con dos partidos.

Los Timberwolves caen en casa

Los Minnesota Timberwolves, finalistas de la Conferencia Oeste durante dos años consecutivos, perdieron de locales frente a los Memphis Grizzlies por 116-110, pero se mantienen en la sexta posición de la conferencia con un récord de 17 victorias y 10 derrotas.

Los Grizzlies se impusieron en Minneapolis tras un partido reñido, en la que la mayor ventaja entre ambos equipos fue de nueve puntos.

Pese a no tener en cancha al estelar Ja Morant, Memphis sí contó con una excelente actuación de Jaren Jackson Jr., que anotó 28 puntos y tomó 12 rebotes.

También sobresalió para la visita Jock Landale, que salió desde la banca para aportar 20 puntos y capturar una decena de rebotes.

Los Timberwolves, que sufrieron la baja a última hora de Anthony Edwards, vieron a seis de sus jugadores anotar 12 puntos o más, incluyendo a Julius Randle, que logró 21 unidades, pero fue insuficiente para impedir su décima derrota de la temporada.

El pívot francés Rudy Gobert logró un doble-doble con 16 puntos y 16 rebotes para los Timberwolves.

Memphis ocupa el noveno puesto en el Oeste, con récord de 13 triunfos y 14 caídas, igualado con los Golden State Warriors, que son octavos.

Los Bulls pisan fuerte en el United Center

En el United Center, los Chicago Bulls vencieron a los Cleveland Cavaliers por 127-111 pese a los 32 puntos anotados por Donovan Mitchell para los Cavs.

El australiano Josh Giddey registró otro triple-doble en la casa donde descolló un tal Michael Jordan en la década de 1990 y llevó a los Bulls a ganar seis anillos de campeón.

Giddey anotó 23 puntos, tomó 11 rebotes y dio 11 asistencias para comandar a los Bulls, que se encuentran en la décima posición de la Conferencia Este con récord de 11 victorias y 15 derrotas.

Sin su pívot Evan Mobley, quien se espera que esté de baja varias semanas por una lesión en la pantorrilla, Cleveland sufrió su decimotercera derrota (con 15 victorias) y cayó al noveno puesto del Este tras un inicio de temporada muy decepcionante, después de alcanzar el mejor récord de la conferencia el año pasado.