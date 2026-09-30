Mercado petrolero apuesta a la prudencia ante falta de avances entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles y recuperaron parte de las pérdidas del día anterior, en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre subió un 0,92% hasta 103,53 US$.

El contrato para diciembre se mueve en torno a los 97 US$, lo que significa que el jueves, mecánicamente, el barril de Brent de referencia podría volver a situarse "por debajo del umbral psicológico de los 100 US$", señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para noviembre subió 1,16% hasta 90,42 US$.

Por un lado, "se ha confirmado que Estados Unidos e Irán se están comunicando, aunque a través de mediadores, con el objetivo de poner fin a las hostilidades", lo que evita un brusco repunte de los precios, señaló David Morrison, analista de la firma de corretaje Trade Nation.

Pero por otro lado, no parece que las conversaciones estén produciendo avances.

Irán anunció el miércoles que recibió una respuesta formal de Washington a su última oferta para poner fin a la guerra, sin precisar su contenido.

Teherán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes de Oriente Medio, incluido Líbano, donde Israel se enfrenta al movimiento islamista Hezbolá; el desbloqueo de sus activos retenidos en el extranjero; el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero, así como el fin del embargo estadounidense.

Sin embargo, el presidente Donald Trump rechazó esta propuesta y aseguró el lunes que no había ofrecido a Irán ni levantar las sanciones ni descongelar los fondos.

Sin acuerdo, "los ataques recíprocos podrían reanudarse en cualquier momento" y hacer repuntar los precios del crudo, estimó Tamas Varga, analista de PVM.

Aunque la plataforma de seguimiento de materias primas Kpler muestra que está saliendo más petróleo de Oriente Medio, la situación en el estrecho de Ormuz sigue lejos de la normalidad. Tres buques fueron atacados el martes allí, informó la agencia británica de seguridad marítima Ukmto.