Mercados de predicción: un frente de desinformación en las legislativas de EEUU

Las elecciones legislativas de Estados Unidos se desarrollan bajo un nuevo y polémico termómetro en tiempo real: los mercados de predicción.

Estos espacios permiten apostar dinero sobre la probabilidad de que un evento ocurra. Sin embargo, expertos advierten que pueden confundir a los electores y generar desinformación.

Los especialistas advierten que, en ocasiones, actores políticos intentan influir en la probabilidad que asignan estos mercados. Asimismo, algunos votantes interpretan esas probabilidades como pronósticos prácticamente seguros y, cuando el resultado no coincide, llegan a denunciar fraude.

Las plataformas Polymarket y Kalshi permiten a usuarios comprar y vender contratos relacionados con las elecciones, pese a que una mayoría de los estadounidenses se opone a las apuestas relacionadas con temas electorales, según encuestas.

Además, estas compañías están asociadas ahora con importantes organizaciones de noticias.

"Se han vuelto cada vez más parte de cómo los estadounidenses entienden las elecciones", dice Davina Hurt, directora del programa de ética gubernamental del Centro Markkula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara.

"Las elecciones no son un juego", señala. "Estamos llegando a un punto en el que las expectativas de los mercados financieros tienen más peso en la mente del público que los votos".

- Una probabilidad no es promesa -

Los mercados de predicción se han vuelto cada vez más populares, aunque hay batallas legales sobre si deberían regularse como los mercados de bienes básicos o regirse por las leyes de apuestas.

Kalshi dice que sus mercados ofrecen datos distintos a los de las encuestas tradicionales y advierte que las probabilidades que muestra no garantizan que un evento finalmente ocurra.

También señala que los esfuerzos para manipular las probabilidades suelen ser cancelados por otros participantes del mercado.

"Kalshi debe ser visto como un complemento a las encuestas tradicionales", dijo a la AFP la directora de comunicaciones de la plataforma, Elisabeth Diana. "En los mercados de predicciones, apuestas sobre lo que crees que va a pasar. En las encuestas, dices lo que quieres que suceda".

Pese a ello, hay preocupación de que estos mercados sean malinterpretados, especialmente porque Polymarket y Kalshi publican proyecciones sobre los resultados electorales en las redes sociales.

Una alta probabilidad "no es una promesa", dice Hurt. "Cuando una predicción resulta equivocada, eso no significa que haya fallado la elección. Sin embargo, la gente va a interpretarlo de esa manera".

- Acusaciones en Los Ángeles -

Cuando el aspirante republicano Spencer Pratt perdió las primarias para la alcaldía de Los Ángeles en junio, influencers de derecha denunciaron fraude.

Señalaron que los mercados de predicción mostraban que Pratt tenía probabilidades de avanzar hacia la elección general.

Algunas publicaciones de desinformación en X tenían la leyenda "colaboración pagada", lo que generó críticas y obligó a que Polymarket y Kalshi tomaran acciones.

"La primaria de junio mostró cómo las expectativas sobre una elección pueden confundirse con los resultados", dijo Michael Sánchez, vocero de la Oficina del Registro Electoral del Condado de Los Ángeles.

En un documento compartido exclusivamente con AFP, Kalshi dijo a sus socios que "no deben cuestionar la integridad ni la precisión de ningún resultado oficial del conteo de votos, resolución judicial u otra determinación oficial o formal vinculada al proceso electoral".

Añadió que terminará su asociación con quienes publiquen, sin evidencia, "que un resultado electoral ha sido manipulado, amañado o comprometido".

Polymarket no respondió a solicitudes de comentarios.

- Echar gasolina al fuego -

Por primera vez, investigadores que monitorean la desinformación estudian cómo los mercados de predicción pueden ser malinterpretados.

"Hay más razones para difundir rumores porque ahora hay un elemento financiero", dijo Rachel Moran, investigadora del Centro para un Público Informado de la Universidad de Washington.

El administrador estatal de elecciones de Maryland, Jared DeMarinis, ha pedido que se examine si las apuestas electorales son compatibles con la legislación estatal.

El funcionario dijo a la AFP que prohibió a los encuestadores hacer apuestas relacionadas a las elecciones.

Aun así, le preocupa que unas probabilidades muy inclinadas hacia un resultado puedan desalentar la participación electoral y alimentar acusaciones infundadas que compliquen aún más el trabajo de su equipo.

"Las autoridades electorales están siendo atacadas en todas partes", dijo. "Ahora simplemente se ha echado más gasolina al fuego al involucrar dinero en esto".

"Lo último que se quiere es que se ponga en duda la legitimidad del resultado", aseveró.