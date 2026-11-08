Messi amplía su colección en la MLS con una segunda Bota de Oro

Lionel Messi sigue arrasando con los mayores premios individuales de la MLS. Su última conquista es una segunda Bota de Oro consecutiva, otro logro sin precedentes que alcanza en la liga norteamericana.

El capitán del Inter Miami, a sus 39 años, cerró el sábado otra fase regular extraordinaria con 26 goles en 31 jornadas disputadas, superando por cuatro tantos al croata Petar Musa (FC Dallas).

Ser máximo artillero por segundo año seguido se suma ahora a la lista de hitos del astro argentino desde su desembarco en la MLS a mediados de 2023.

Sin repetir galardón, otros cinco jugadores también tienen dos Botas de Oro en su vitrina: el inglés Bradley Wright-Phillips (2014, 2016) y los estadounidenses Chris Wondolowski (2010, 2012), Jeff Cunningham (2006, 2009), Taylor Twellman (2002, 2005) y Preki (1997, 2003).

Messi, que acaparó otras ocho Botas de Oro de la liga española con el Barcelona, es también el gran favorito a ganar por tercer año consecutivo el premio al Jugador Más Valioso (MVP), lo que sería otro récord en la competición norteamericana.

Antes del anuncio del MVP, Messi tiene la misión de defender el trono del Inter en los playoffs, que se disputarán desde el 20 de noviembre hasta la final del 18 de diciembre.

Nadie hace sombra

La lluvia de galardones refleja la voracidad de un jugador que, cuando aterrizó en Estados Unidos, ya exhibía el mayor palmarés de la historia.

"Ganó todo lo que se le ocurrió y quiere seguir ganando", dijo el entrenador de las Garzas, Cristian "Kily" González, el sábado tras el empate 3-3 ante Charlotte.

En territorio norteamericano acumula un total de 76 goles en 84 partidos de fase regular para el Inter, franquicia a la que encontró en el fondo de la tabla y la catapultó el año pasado hasta su primer título de liga.

Su impacto ya se sintió con fuerza en 2023, con la conquista del título de la Leagues Cup, pero su dominio se consolidó en 2024, su primer año como MVP.

Entonces, Messi marcó 20 tantos en las apenas 19 jornadas que disputó por diversos problemas físicos.

Aún así se quedó a solo tres goles de ganar también la Bota de Oro, en una campaña en la que lideró a Miami hasta el récord histórico de puntos (74) en una fase regular. Nashville FC rompió la marca el sábado, con 77 unidades en 34 juegos.

En 2025 completó el doblete de MVP y Bota de Oro, con 29 dianas en 28 encuentros. Su extraordinario rendimiento individual tuvo al fin recompensa en los playoffs, con la conquista del primer título de liga del Inter.

"Siempre cumple"

Messi ha seguido siendo Messi en 2026, una campaña de enorme desgaste físico y emocional.

El capitán de Argentina asombró una vez más en la Copa del Mundo, con una decisiva actuación que empujó a su selección hasta la final perdida ante España.

Cuando aún digería la derrota se produjo el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, del que se despidió con una carta en la que confesaba tener "bastantes dudas" de que fuera a seguir jugando "mucho tiempo más".

Messi dio después por concluidas sus dos décadas representando a su selección.

De cumplir su contrato actual hasta 2028, la recta final de su carrera la dedicará en exclusiva a Miami, sin que haya por ahora ninguna figura que le haga sombra en la MLS.

De las veteranas estrellas que han seguido sus pasos hasta el soccer, incluidos Son Heung-min (Los Angeles FC) o Robert Lewandowski (Chicago Fire), únicamente el francés Antoine Griezmann ha tenido un impacto similar en producción goleadora desde su reciente fichaje por el Orlando City.

Fuera del césped la Pulga sigue siendo uno de los grandes fenómenos deportivos en Estados Unidos.

Su camiseta permanece como la más vendida y su sola presencia abarrota estadios habitualmente reservados al football americano.

"La gente quiere ver a un jugador del que puedan decirles a sus hijos: 'Yo vi jugar a Leo Messi", resumió recientemente el comisionado de la MLS, Don Garber. "Y entonces, de formas que casi desafían la lógica, él siempre cumple".