Messi anota de cabeza su gol 100 con el Inter Miami

Lionel Messi llegó el miércoles al centenar de goles con la camiseta del Inter Miami al marcar de cabeza en la primera mitad del duelo ante Cruz Azul en la Campeones Cup.

El astro argentino, de 39 años, abrió el marcador en el minuto 24 en este duelo anual entre los monarcas de la liga norteamericana (MLS) y la mexicana.

Irrumpiendo por la banda derecha, el uruguayo Luis Suárez llegó hasta la línea de fondo y envió un centro envenenado al área pequeña.

Messi, llegando por detrás, se elevó en el aire sorprendiendo al central colombiano Willer Ditta, 10 centímetros más alto, y rematando de cabeza al fondo de la red.

El Inter, que persigue su primer trofeo de la Campeones Cup, dominaba 1-0 al descanso en el Nu Stadium de Miami.

El tanto de Messi fue su número 100 en los 115 partidos que ha disputado con la playera rosa del Inter en todas las competiciones desde su aterrizaje en julio de 2023.

El primer tanto de esa cuenta se lo convirtió precisamente a Cruz Azul, en un recordado debut en el que entró desde el banco y marcó de falta el gol de la victoria en ese duelo por la fase de grupos de la Leagues Cup.

Divididos por año, Messi convirtió un total de 11 goles en 2023, 23 en 2024, 43 en 2025 y 23 en lo que va de esta temporada.

La exestrella del Barcelona es el único jugador en llegar al centenar de goles con el Inter, una franquicia que ingresó en la MLS en 2020 y que el año pasado conquistó por primera vez el título de la MLS.