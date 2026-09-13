Messi anota, pero el Inter Miami solo empata con el líder Nashville

Lionel Messi anotó un gol y tuvo una brillante actuación el sábado, pero su Inter Miami solo empató 2-2 de local en el DRV PNK Stadium frente al líder de la liga norteamericana (MLS), el Nashville SC, por la fecha 25 del torneo.

La igualdad, que llegó con un tanto en los descuentos de la visita, le sabe a derrota al Inter Miami que sigue 9 puntos detrás de Nashville, el mejor equipo de la campaña.

A falta de 9 jornadas para el cierre de la temporada regular, Inter Miami ve cómo se le esfuman las chances de conquistar el Supporters' Shield (título para el mejor equipo de la temporada regular).

Messi, quien estuvo frustrado con el arbitraje durante gran parte del primer tiempo, salió decidido a cambiarle el rumbo al partido en el complemento y por poco lo logra.

Primero tuvo un potente remate en el travesaño tras superar la marca de Maxwell Woledzi y al minuto 62 anotó el segundo tanto del Inter Miami con un remate de primera intención tras asistencia de su compatriota Rodrigo De Paul.

El gol no pudo llegar en mejor momento para Miami que empezaba a sentir la exigencia del partido y, como en otras ocasiones, iba perdiendo el control de la pelota y se replegaba cada vez más.

La definición del argentino fue propia de otro partido y de otra liga, un toque de primera intención y pegado al palo que recorrió toda el área encontrando espacios que parecían imposibles.

Messi llega a 19 goles en la temporada en curso y lidera la tabla de goleadores con uno de ventaja sobre el croata Petar Musa.

- Sam Surridge amarga a Messi -

Nashville intentó meterse al partido con la misma fórmula que en la primera parte le había permitido tomar la ventaja: balones a la espalda de los centrales y profundidad por la derecha vía el hondureño Andy Nájar.

El inglés Sam Surridge, quien había abierto el marcador al minuto 4, se convirtió en la principal figura del juego al conseguir la igualdad definitiva a los 90+1', al tomar un rebote del portero canadiense Dayne St. Clair y frustrar a Messi y las Garzas, que veían cómo dejaban pasar la ocasión de quedar a 6 unidades del líder.

Tras el gol de Messi que ponía al Inter al frente en el marcador, su DT, Guillermo Hoyos, dio ingreso al paraguayo Matías Galarza, quien recibió su permiso de trabajo en las últimas horas y este sábado debutó al minuto 65 en lugar del venezolano Telasco Segovia.

Galarza, mundialista con Paraguay en Norteamérica 2026, no tuvo mayor incidencia en el partido.

Pese a lo duro del resultado, Miami tendrá poco tiempo para lamentarse ya que el miércoles enfrentará al Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026.