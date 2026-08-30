Messi anota póker en paliza de Inter Miami sobre el Montreal de Alexis Sánchez

Inter Miami se recuperó este sábado luego de cinco jornadas sin conocer la victoria y vapuleó 7-1 al Montreal del chileno Alexis Sánchez con póker de Lionel Messi en el Nu Stadium.

Las Garzas, que nombraron al argentino Cristian "Kily" González como entrenador a mitad de semana, se respaldaron en su principal figura para iniciar un nuevo camino de la mano de una victoria.

Messi, de 39 años y quien anota por tercer partido consecutivo, cobró un tiro libre desde el borde del área al minuto 40 para el segundo gol de los locales y a seis minutos de iniciado el segundo tiempo marcó uno de los mejores goles de la temporada.

El campeón del mundo en Catar 2022 controló un rebote fuera del área y se sacó la marca de tres defensores para definir con remate cruzado ante la salida de Thomas Gillier, quien no pudo hacer mucho para evitar el gol de la tranquilidad.

En los minutos finales y tres minutos después de una brillante asistencia a Luis Suárez, al minuto 80 marcó su tercero de la noche en un mano a mano con el arquero; la cereza en el pastel fue un brillante tiro libre en la última jugada del partido al minuto 96.

El rosarino se convierte en el primer jugador en la historia de Inter Miami en anotar cuatro goles en un partido de cualquier competición.

Montreal sufría para tener la pelota y no encontraba vías de escape en la contra, uno de los grandes problemas de Miami en las últimas semanas.

Sánchez, quien sigue en un proceso de adaptación en su nuevo equipo, inició el partido desde el banco e ingresó al minuto 59 con una tarea complicada que necesitaba, en aquel momento, dos goles para robarle un punto al campeón defensor en su propia casa.

Antes, el brasileño Casemiro se había estrenado con su primer gol de la temporada a centro del venezolano Telasco Segovia mientras que el alemán Fabián Herbers igualaba los cartones para los canadienses.

El joven de origen colombiano, Alexander Shaw, cerró la cuenta para el cuadro rosanegro anotando por primera vez en la liga norteamericana (MLS).

De esta forma, Inter Miami queda en posición para iniciar la transición del mando de Guillermo Hoyos para la llegada de González, quien espera por su trámite de visado para incorporarse a los trabajos.

La jornada 23 deja para Miami una victoria que le permite consolidar su puesto en el segundo peldaño del Este con 42 unidades mientras que Montreal se aleja de los puestos de clasificación con 21 puntos en el penúltimo lugar.