Messi anota y lleva al Inter Miami al segundo lugar con triunfo sobre New England

El Inter Miami completó una notable remontada este domingo con un gol de Lionel Messi a siete minutos del final para vencer 2-1 al New England Revolution, en la penúltima jornada de la temporada regular de la MLS y ascender al segundo puesto de la Conferencia Este.

El conjunto de Florida encontró en el astro argentino y en el internacional mexicano Germán Berterame a sus principales figuras para remontar un partido que perdía desde el minuto 53, cuando el húngaro Daniel Gazdag abrió el marcador para New England.

El DT de las Garzas, el argentino Cristian "Kily" González, sorprendió con la exclusión del uruguayo Luis Suárez del once titular para incluir al joven brasileño Riquelme Fillipi.

Miami recuperó velocidad en el ataque y aunque logró mantener orden en defensa, tuvo problemas para encontrar a Messi en posición de ataque, sin la posibilidad de generar ocasiones claras de gol.

En la segunda mitad, el partido cambió con el gol de Daniel Gazdag, quien culminó una gran combinación por el sector derecho con una rápida definición dentro del área para firmar su tercer tanto de la temporada.

Desde el banco llegaron el español Sergio Reguilón y el paraguayo Matías Galarza como respuesta, Miami encimó a un New England que aguantaba en defensa esperando oportunidades en la contra.

- Reacción de Miami -

Al minuto 69, y tras un pase de cabeza de Messi, Berterame igualó el marcador con una sutil definición picada ante la salida del arquero.

Berterame suma diez goles y diez asistencias en la temporada 2026.

Miami mantuvo la iniciativa y, fiel a una tendencia repetida a lo largo de la temporada, buscó la victoria hasta los últimos minutos del encuentro.

Y volvió a apoyarse en su principal figura.

Messi dejó atrás a varios defensores y definió con un remate cruzado de zurda que venció a Matt Turner, desatando la euforia entre los miles de aficionados presentes en el Gillette Stadium, muchos de ellos ataviados con la camiseta número 10 del Inter Miami.

Con la única salvedad de un autogol anulado en los minutos finales por fuera de juego, Inter Miami aseguró una victoria que le garantiza la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027 y lo impulsa al segundo puesto de la Conferencia Este, con 59 puntos.

- Nashville iguala récord de puntos -

Nashville SC remontó después de estar abajo por dos goles para imponerse 3-2 sobre Red Bull New York, en un dramático encuentro disputado en el Geodis Park (Nashville).

Los de amarillo alcanzaron los 74 puntos en la temporada regular e igualaron el récord establecido por Inter Miami en 2024, cuando aún resta una jornada para el cierre de la fase regular.

"Somos los mejores de la MLS", dijo el alemán Hany Mukhtar durante la ceremonia de entrega del trofeo del Supporters’ Shield que los acredita como los mejores de la temporada regular.

"Estoy orgulloso de este equipo, nunca nos damos por vencidos y eso es lo que identifica a este club", agregó.

Con la derrota de Red Bull, el cuadro neoyorquino queda eliminado de los playoffs mientras que el Orlando City de Antoine Griezmann asegura por lo menos un cupo en el repechaje.

La temporada regular de MLS culminará con el Decision Day el 7 de noviembre.