Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El astro Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de haber perdido la final del Mundial de 2026 ante España.

El fin de la carrera internacional del crack de 39 años tiene lugar tres semanas más tarde de la muerte de Jorge Messi, padre, representante y pieza angular en la carrera del ahora excapitán de la Albiceleste.

El Diez pone fin de esta manera a 21 años de defender a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, así como la Finalissima de 2022.

Tuvo un comienzo turbulento para conquistar a sus compatriotas y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona.

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor selección albiceleste de la historia.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió Messi en Instagram.

El anuncio de su retiro internacional era esperable, pues el futbolista ya había dicho que la Copa del Mundo de Norteamérica, en la que fue una de las grandes figuras, sería su sexta y última.

Días después de la muerte de su padre, el 8 de agosto, el atacante dijo que evaluaba anticipar su retiro del fútbol a pesar de que tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", dijo este lunes.

El ganador de ocho Balones de Oro reveló que escribió el texto en el que anuncia su despedida de la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España (1-0).

Y que el fallecimiento de su padre impulsó la decisión de sepultar su aventura con el equipo nacional.

"Después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sostuvo.