Messi busca un récord histórico en cierre de temporada regular de la MLS

Frente a Charlotte FC y en la última jornada de la temporada regular, Lionel Messi buscará este sábado convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga norteamericana (MLS) en conquistar títulos consecutivos de goleo.

El astro argentino, de 39 años, suma 26 goles y lidera con comodidad la tabla de artilleros de la MLS, con una ventaja de cuatro tantos sobre su perseguidor más cercano, el croata Petar Musa, delantero del FC Dallas.

Preki (1997, 2003), Taylor Twellman (2002, 2005), Jeff Cunningham (2006, 2009), Chris Wondolowski (2010, 2012) y Bradley Wright-Phillips (2014, 2016) son los únicos futbolistas que conquistaron el título de goleo de la MLS en más de una temporada, aunque ninguno logró hacerlo de manera consecutiva.

En 30 partidos de la temporada regular, Messi también se perfila como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) del 2026 con 26 goles y 14 asistencias. Sería el tercero para el rosarino en tres temporadas completas en Inter Miami.

Ningún jugador en los 31 años de MLS cuenta con tres premios al Jugador Más Valioso.

En la MLS, el premio al Jugador Más Valioso comprende únicamente los partidos de la temporada regular y es elegido dentro de una votación que incluye un grupo selecto de los medios de comunicación, jugadores, entrenadores y directivos.

- Clave vencer a Charlotte -

Messi entregó una estelar actuación frente a New England Revolution la jornada anterior, completando gol y asistencia en una victoria (2-1) que le sirvió a Inter Miami para escalar a la segunda posición de la Conferencia Este.

"Messi es un tipo ganador", dijo el internacional mexicano y uno de los socios principales de Messi en el ataque, Germán Berterame.

"Jugar al lado de Messi significa mucho, aprendes de lo que te enseña dentro y fuera de la cancha. Con la humildad que tiene te puedes potenciar, todos mis compañeros cambiaron la forma de jugar".

Pese a tener asegurado un lugar en los playoffs y la ventaja de localía para la primera ronda, Inter Miami afrontará un compromiso clave ante Charlotte FC, ya que necesita conservar el segundo puesto del Este y aspirar a esa misma ubicación en la clasificación general.

El posicionamiento en ambas tablas puede ser crucial a la hora de los partidos de eliminación directa, en los que tiene ventaja de campo el equipo mejor ubicado.

"Se viene lo más importante que son los playoffs, fue importante la victoria frente a New England porque queremos quedar en lo más alto", comentó el volante venezolano Telasco Segovia.

- Griezmann y Orlando por el pase directo -

El Orlando City de Antoine Griezmann requiere de una victoria para aspirar a un cupo directo a los playoffs y de esa forma evitar el partido de repechaje.

Sin embargo, el cuadro de Florida dependerá de tropiezos de Cincinnati y Columbus en el séptimo y octavo lugar, respectivamente.

La derrota 4-0 frente a Charlotte le puso final a una racha de seis goles en cinco partidos para Griezmann, quien se ha convertido en el mejor fichaje de la liga en la presente temporada.

- Tres cupos en el Oeste -

El LA Galaxy de Chucky Lozano, Portland Timbers y Colorado Rapids ocupan los últimos tres puestos de clasificación en el Oeste, todos bajo la amenaza de Seattle Sounders, Real Salt Lake y Minnesota United, que desde afuera mantiene posibilidades de clasificación.

Vancouver Whitecaps, del alemán Thomas Muller, aseguró el primer lugar en la penúltima jornada, mientras que el Houston Dynamo, del mexicano Héctor Herrera, aspira al cuarto lugar desbancando a St. Louis City para obtener ventaja de campo.

Los partidos de la última jornada se disputarán en dos franjas, una diurna y otra nocturna, distribuidas por conferencia. Además, todos los encuentros de cada bloque comenzarán de manera simultánea para garantizar la igualdad competitiva en la definición de la temporada regular.