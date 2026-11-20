Tras quedarse corto en sus otros objetivos, el ambicioso Inter Miami de Lionel Messi necesita salvar la temporada revalidando el título de la MLS en los playoffs que se ponen en marcha el sábado.

Messi, máximo goleador de la fase regular y favorito a un tercer premio MVP (Jugador Más Valioso), será otra vez la mayor atracción de unas eliminatorias que reúnen a una colección de grandes nombres del fútbol mundial.

El polaco Robert Lewandowski (Chicago Fire), último en aterrizar en julio, el surcoreano Son Heung-min (Los Angeles FC) y los alemanes Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Timo Werner (San Jose Earthquakes) dan brillo a uno de los mejores carteles de la historia de los playoffs.

El gran ausente será el francés Antoine Griezmann, derrotado con Orlando City en el partido de repesca del jueves por el FC Cincinnati.

"Estos playoffs son los más atractivos de todos, por la paridad de los equipos y por estas figuras que además tienen un gran sesgo competitivo", anticipa Diego Valeri, ex MVP de la liga norteamericana y actual analista de Apple TV.

"Todo el mundo quiere ver a las estrellas jugar los playoffs", coincide Marcelo Balboa, exjugador de la selección estadounidense, en la misma charla virtual con periodistas.

"Y los equipos que gastaron dinero son los que están en los playoffs", remarca. "Trajeron jugadores importantísimos, atractivos, ofensivos. Esto va a cambiar esta liga".

- Proeza o fracaso -

Antes del inicio de la primera ronda, los pronósticos dan como favorito al título al Nashville SC, férreo dominador de la fase regular con un récord histórico de puntos.

Pero estas predicciones no restan un ápice de presión sobre el Inter Miami, el plantel más caro con diferencia del campeonato.

La franquicia copropiedad de David Beckham ha dispuesto esta temporada de casi 60 millones de dólares en salarios, una diferencia de 18 millones respecto al siguiente gran gastador, Chicago Fire, y de 35 millones sobre Nashville SC.

A la nómina liderada por Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, el Inter sumó a mitad de campaña al brasileño Casemiro para mitigar sus problemas defensivos, el flanco débil que ninguno de sus entrenadores ha logrado remediar.

Eliminado en octavos de la Copa de Campeones de Concacaf, a manos de Nashville, y en la fase de grupos de la Leagues Cup, la MLS es el último campeonato que Miami puede conquistar este año, pero para ello deberá acabar con el conjuro de los campeones.

Ningún equipo ha logrado el bicampeonato desde Los Angeles Galaxy en 2011 y 2012, cuando contaba con David Beckham como emblema de la liga.

"Miami siempre va a tener la presión", advierte Balboa. "Si pierde, el año es un fracaso porque tienen a Messi, invirtieron mucho dinero en jugadores importantísimos y en un estadio nuevo".

"Esta clase de jugadores, como Leo, Suárez, Casemiro, se ponen ellos mismos la presión", matiza Valeri. "Es lo que necesitan para salir a la cancha y así han conseguido cambiarle la cara a Miami hasta convertirlo en el club más valioso de la MLS".

- Agarrados a Messi -

Segundo sembrado de la Conferencia Este, Miami abrirá fuego el sábado contra Columbus Crew, séptimo, en una primera ronda que se desarrollará al mejor de tres partidos.

Después las eliminatorias serán a juego único, incluida la final del 18 de diciembre en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase regular.

Cuando todo esté en juego, para Balboa y Valeri puede resultar clave la mejora defensiva de Miami que perciben desde la llegada de Cristian "Kily" González.

Para el ataque, el entrenador argentino no oculta la dependencia que tienen de la inagotable magia y ambición de Messi.

"Como equipo tenemos que adaptarnos a él", recalcó este viernes el argentino, relevo en septiembre del destituido Guillermo Hoyos. "Leo tiene que estar bien y contento (...) Es un tipo que con 39 años quiere seguir ganando todo lo que esté por delante y mañana no va a ser la excepción".