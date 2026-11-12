Messi es finalista a un tercer premio MVP seguido de la MLS

La liga estadounidense de fútbol (MLS) anunció este jueves su listado de finalistas para los premios de la temporada 2026, en la que Lionel Messi aparece como principal favorito a ser elegido Jugador Más Valioso (MVP) por tercer año consecutivo.

El astro argentino, de 39 años, fue el máximo artillero de la temporada regular que concluyó el pasado fin de semana, con 26 goles en 31 jornadas con el Inter Miami.

A la larga lista de hitos de su carrera, Messi aspira ahora a ser el primer futbolista en la historia de la MLS en recibir tres veces el premio MVP, que se entrega desde la temporada 1996.

De lograrlo, el rosarino habrá sido reconocido como el futbolista más decisivo en las tres campañas que ha jugado completas con el Inter Miami, equipo al que quiere guiar a un segundo título de liga seguida en los playoffs que arrancan la próxima semana.

Los otros finalistas al MVP son el alemán Hany Mukhtar (Nashville SC), los brasileños Evander (FC Cincinnati) y Guilherme (Houston Dynamo FC) y el estadounidense Cavan Sullivan (Philadelphia Union), la nueva joya del fútbol local a sus 17 años.

Este mediocampista ofensivo, que logró 9 goles en 29 partidos, es también finalista al premio al mejor Jugador Joven del curso, junto a otras dos grandes perlas de la nueva generación estadounidense: Julian Hall y Adri Mehmeti, ambos del Red Bull New York.

En otros galardones, el hondureño Andy Najar y el colombiano Jeisson Palacios compiten por el premio al Defensor del Año junto al ghanés Maxwell Woledzi. Los tres finalistas comparten zaga en el Nashville SC, el equipo que ha dominado esta fase regular con puño de hierro hasta batir el récord histórico de puntos con 77.

En el apartado de Contratación del Año destaca la candidatura de Antoine Griezmann, aterrizado a mitad de temporada en el Orlando City.

Con sus 14 goles en 18 jornadas, el atacante galo compite por el trofeo con los brasileños Guilherme y André Luiz (Sporting Kansas City).

Al premio al Entrenador del Año aspiran el estadounidense B. J. Callaghan (Nashville SC), el francés Yoann Damet (St. Louis City) y el danés Jesper Sörensen (Vancouver Whitecaps).

En las próximas semanas se irán conociendo los ganadores de estos premios de final de año en la MLS. En la votación participaron jugadores, técnicos y periodistas, cada uno de ellos representando un 33,3% del resultado general.