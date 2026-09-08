Messi-Lewandowski: la cuenta pendiente de dos cracks que se reedita en la MLS

Dos cracks del siglo se verán de nuevo las caras en el inédito contexto de la MLS: Lionel Messi con Inter Miami y Robert Lewandowski con Chicago Fire buscan recortarle distancia al líder de la Conferencia Este en un nuevo capítulo de su relación de altas y bajas.

El partido en el Soldier Field de Chicago (00H30 GMT del jueves) será el quinto entre Bobby y la Pulga, dos de los grandes goleadores de su generación, con un historial parejo de dos victorias para cada uno y dos goles por cabeza, en duelos que van desde la Champions hasta el Mundial.

- Una relación dulce y amarga -

Pese a que ambos son goleadores y dejaron su marca en el Barcelona, donde no llegaron a compartir camerino, en lo personal han saboreado dulces y amargos.

La historia empezó a calentarse en 2021, cuando Messi ganó su séptimo Balón de Oro y en su discurso dijo que Lewandowski merecía haber recibido el premio de 2020, cancelado por la pandemia.

Sorpresivamente, el polaco respondió que esperaba que aquella frase fuera sincera y no "palabras vacías", y luego matizó para decir que respetaba y apreciaba al astro argentino.

Sin embargo, meses después, reprochó que Messi no lo hubiera votado para el premio The Best.

La tensión explotó en el Mundial de Catar 2022, cuando Messi lideró a Argentina hacia el título y en fase de grupos ignoró un intento de saludo de Lewandowski, capitán de Polonia.

En medio del juego, que ganó la albiceleste por 2-0, el rosarino encaró al polaco con un regate que él mismo reconoció que tuvo destinatario.

"A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Lo volví a gambetear porque era él", dijo Messi un año después a ESPN.

Se supo que luego hablaron y limaron asperezas, al punto que Lewandowski se refirió a la Pulga como "El playmaker verdadero" y aseguró que es el futbolista con el que cualquier centrodelantero soñaría jugar.

Con las rencillas saldadas, el duelo de la MLS les entregará un capítulo más de una rica historia que también pasó por aquel inolvidable 8-2 del Bayern Munich de Lewandowski al Barcelona de Messi en los cuartos de final de la Champions de 2020.

- La pelea por el Este -

Pero el presente también tiene un botín importante en juego.

Inter Miami llega segundo del Este con 43 puntos, a 10 del líder Nashville, mientras Chicago es tercero con 38 y un partido menos.

El Fire, además, lleva seis partidos ligueros sin perder y viene de un electrizante 4-4 ante Toronto, con Lewandowski marcando y asistiendo.

Miami se presenta luego de empatar 2-2 con Atlanta United, con un Messi formidable que volvió de su retiro de la selección Argentina con una asistencia, de 12 en la temporada, y una bolsa de 18 goles en esta campaña.

Los números dicen que el duelo del miércoles será un dolor de cabeza para los porteros, con dos monstruos implacables para el arco contrario: Messi, con 39 años y quien llegó a Miami en 2023, registra 927 goles, frente a los 724 tantos del polaco.

Ya en el ocaso de sus carreras, será el primer cara a cara para ambos en un campo de la MLS, y una revancha reciente para Lewandowski, de 38 años, que en julio debutó en el Fire con una derrota 3-2 ante las Garzas, que aquel día no contaron con Messi.

La Conferencia Oeste también tendrá duelos clave el miércoles. Vancouver Whitecaps manda con 43 puntos y recibirá al LA Galaxy, que con 37 unidades podría meterse en la caza del liderato junto al Houston Dynamo (40), que marcha segundo.

Con posibilidades de unírseles y hacer la pelea aún más cerrada están LAFC, FC Dallas y St. Louis, todos con 37 puntos.