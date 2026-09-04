Messi vuelve a escena con Inter Miami tras su adiós a la selección argentina

Tras poner fin a su histórica trayectoria con la selección argentina, Lionel Messi volverá a escena este sábado al frente del Inter Miami, que recibirá al Atlanta United de su exentrenador Gerardo "Tata" Martino por la vigesimocuarta fecha de la MLS.

El anuncio llegó apenas días después de una exhibición del astro argentino, quien anotó cuatro tantos en el triunfo por 7-1 sobre el CF Montreal, el primer póker registrado por un futbolista de Las Garzas.

"Nos marcó el camino de la historia del fútbol", dijo este viernes en conferencia de prensa el entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

"Hoy estamos muy melancólicos y muy dolidos con esta situación porque lo queremos tanto y lo queremos ver siempre con los colores de la selección, realmente nos dio muchísimas cosas, nos enseñó amor por el país y no quedan palabras para agradecer".

Hoyos, quien asumió el rol de entrenador de Inter Miami en abril, tiene la misión de acortar distancias en la lucha por el Supporters' Shield, donde Nashville se mantiene como favorito con una ventaja de 10 puntos a falta de 12 partidos.

La jornada 24 marcará el regreso del Tata Martino a Miami, donde escribió otro capítulo de su carrera al convertirse en el primer entrenador de Messi en Estados Unidos y lograr el récord de puntos (74) en la temporada regular de 2024, aunque con una temprana eliminación en playoffs.

- Cara a cara con Embolo -

En una lucha contra el tiempo, luego de un mal inicio de temporada, Martino entiende que enfrentar a Messi y la categoría de los jugadores del Inter Miami es un reto distinto en la liga norteamericana (MLS).

"Le dije a los jugadores que si controlamos el partido por 89 minutos es probable que lo perdamos", comentó entre risas.

"Ningún equipo es capaz de neutralizarlo (a Messi) los 92 o 93 minutos de un partido, siempre hay un momento en el que va a ser decisivo".

Atlanta también contará con una de sus incorporaciones más destacadas de la ventana secundaria, el suizo Breel Embolo, quien ya se entrenó con sus nuevos compañeros y apunta a estar disponible para un reencuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, meses después del tenso cruce de cuartos de final que enfrentó a Suiza y Argentina en el Mundial de 2026.

Las Garzas también han tenido un mercado activo al sumar al brasileño Riquelme Fillipi y el paraguayo Matías Galarza en movimientos de último momento.

Fillipi se encuentra finalizando los trámites de visado mientras que Galarza ya se encuentra en territorio estadounidense.

- Chicago y Lewandowski ante Toronto -

El Chicago Fire de Robert Lewandowski, en la tercera posición del Este, seguirá al acecho del Inter Miami cuando enfrente a Toronto FC en el BMO Field (Toronto).

"Vamos a necesitar paciencia", afirmó el entrenador, Gregg Berhalter. "Son un equipo que no ha perdido en los últimos cinco partidos de liga, están en buena racha y tienen mucho talento".

"Debemos hacerles daño cuando tengamos la pelota, tendremos un partido difícil y debemos estar preparados".

El Fire es una de las gratas sorpresas de la temporada no solamente por la incorporación del atacante polaco sino por su actuación en el terreno de juego, logrando semifinales de Leagues Cup y peleando por los primeros puestos con 37 puntos en 21 enfrentamientos.

En otros partidos, el Orlando City de Antoine Griezmann, que lucha por entrar al repechaje, enfrentará a San Diego FC en condición de local mientras que los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller buscarán extender la ventaja en el liderato del Oeste frente a St. Louis en el BC Place (Vancouver).